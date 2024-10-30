ALP Group: рынок российских ИТ-продуктов за год вырос на 23%

По данным свежего исследования, проведенного компанией «СТРИМ Консалтинг», в 2023 г. затраты корпоративных и частных пользователей на ИТ-рынке составили 2 466 600 млн руб., что на 23% выше показателей 2022 г. Директор по развитию ALP Group Ольга Березняк анализирует текущие показатели рынка программного обеспечения и ИТ-услуг и дает советы на будущее.

Рынок коммерческого софта

По итогам 2023 г. наблюдается рост спроса на отечественные решения во всех сегментах рынка программного обеспечения. Например, затраты бизнеса на российские системы управления базами данных выросли почти в два раза. Это частично связано с повышением спроса на бизнес-приложения российских вендоров. Лидером среди них является компания «1С», ее доля на рынке — 54%. Об этом CNews сообщили представители ALP Group.

На 36% выросла выручка в сфере информационной безопасности — это наибольший рост дохода на рынке коммерческого софта. В этой сфере и до 2022 г. превалировали российские вендоры, и в 2023 г. их доля увеличилась. Это объясняется тем, что компании пока не могут полностью перевести цифровые экосистемы на отечественные продукты, но при этом осознают риски использования иностранного софта и стремятся защитить свои данные по всему периметру.

Рынок ИТ-услуг

В 2023 г. объем рынка ИТ-услуг увеличился на 26%: консалтинговые компании сопоставляли ресурсы и возможности заказчиков и оценивали риски от комбинирования отечественных и западных решений внутри одного бизнеса.

Кроме того, необходимость «смешанного» использования отечественных и зарубежных решений спровоцировала рост спроса на услугу заказной разработки программного обеспечения, а также на услугу обучения пользователей.

Затраты компаний на облачные услуги выросли на 67% по сравнению с 2022 г. Однако заказчики все еще не полностью доверяют отечественным решениям, поэтому в «облако» переводятся не критически важные бизнес-приложения, а тестовые среды и инфраструктуры, чтобы неудача не стала фатальной для компании.

Будущее российского ИТ-рынка

Сейчас бум импортозамещения постепенно утихает, и заказчики уделяют все больше внимания качеству цифровых продуктов. Если опираться на знаменитую «кривую хайпа» Gartner, можно с уверенностью предположить, что к 2025–2026 гг. рост импортозамещения выйдет на плато, и ситуация существенно стабилизируется.

Несмотря на то, что переход на отечественные решения для многих компаний является приоритетным вектором развития, пиратство и параллельный импорт западных продуктов остаются факторами, сдерживающими рост рынка. Функциональность отечественных решений все еще не безгранична и не может закрыть всех потребностей бизнеса. Анализируя ошибки и опыт последних лет, производители смогут повысить качество российских ИТ-продуктов и продолжить движение к технологическому суверенитету с максимальной пользой для бизнеса.