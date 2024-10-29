ИТ-система ГК «Силтэк» переведена на отечественное оборудование

Группа компаний «Силтэк», российский разработчик и производитель средств идентификации и опечатывания, успешно обновила свою ИТ-инфраструктуру на базе оборудования одного из отечественных брендов, обеспечив ее надежное отказоустойчивое функционирование.

В рамках проекта в единую систему были объединены сети административного офиса, производственного комплекса и складов; повышена надежность каналов доступа для удалённой работы сотрудников. Новое оборудование имеет возможность масштабирования и позволяет при желании перенести часть инфраструктуры в облако. Были приобретены и введены в эксплуатацию производительные маршрутизаторы последних моделей, существенно перенастроены другие части инфраструктуры и сервисов.

«Проект назрел ещё в «ковидные» времена, когда количество удалённых рабочих мест в разы увеличилось. Тогда мы задумались о серьезной модернизации ИТ-инфраструктуры. Изначально выбрали модели мирового бренда, одного из лидеров в этом направлении, – сказала Ольга Иванова, генеральный директор «Силтэк». – Была проделана большая проектная работа, но этим планам не суждено было сбыться: из-за санкций оборудование даже нельзя было ввезти в страну, и мы понимали риски, связанные с управлением. Рассмотрели другие варианты и выбрали самый оптимальный – модели одной из российских компаний с большими возможностями расширения функциональности на будущее».

Один из ключевых факторов при выборе нового оборудования – высокий уровень отказоустойчивости, которая предусматривает разные варианты нежелательных событий: пропадание интернета, выход из строя самих маршрутизаторов, резервный VPN и др. Как показали первые месяцы эксплуатации, обновлённая система работает стабильно, есть возможность мониторинга состояния оборудования; производитель предоставляет свежие обновления и техническую поддержку.

«Мы очень рады, что такие возможности сегодня есть в нашей стране! Благодаря этому группа компаний «Силтэк» будет обеспечивать хороший уровень сервиса нашим клиентам, многие из которых активно пользуются современными решениями для контроля состояния своих объектов», – сказала Ольга Иванова.