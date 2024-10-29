DCLogic предложит рынку решение для интеллектуального мониторинга приложений и инфраструктуры «Цифра 2.0»

Российский системный интегратор DCLogic предложит российским заказчикам программное решение «Цифра 2.0», разработанное компанией МДТ «Цифра». Оно предназначено для выявления корневых причин сбоев и деградации производительности в сложных ИТ-ландшафтах. Использование интеллектуального мониторинга позволит повысить производительность разработки на 10%, а также в пять раз сократить частоту возникновения критических и высокоуровневых инцидентов. Об этом CNews сообщили представители DCLogic.

Решение «Цифра 2.0» охватывает все ключевые аспекты функционирования веб-сайтов, корпоративных порталов и мобильных приложений. Система анализирует полные цепочки транзакций, выявляя ошибки на всех уровнях — от front-end до back-end. Она формирует подробные отчеты о неполадках и недоступности сервисов, что позволяет быстро реагировать на инциденты.

Кроме того, решение обеспечивает анализ транзакций в информационных системах и платежной инфраструктуре, позволяя выявлять проблемные области и корневые причины сбоев всего за три клика. Пользователи получают детализированную информацию вплоть до конкретной строки кода или запроса к базе данных, что существенно ускоряет диагностику и устранение технических неисправностей.

Интеллектуальный мониторинг помогает выявлять причины снижения производительности, что повышает эффективность работы служб поддержки. Его использование позволит сократить количество инцидентов критического и высокого уровней на 80%, снизить время на расследование и устранение инцидентов на 80%, а также повысить производительность разработки на 10%.

Андрей Стеблевский, директор по развитию бизнеса DCLogic: «Российские компании сталкиваются с рядом проблем, существенно влияющих на их эффективность. Разработчики часто тратят много времени на устранение технических неполадок, что снижает продуктивность команд. Кроме того, сбои и недоступность клиентских приложений ухудшают взаимодействие с клиентами, что может негативно отразиться на репутации компании. Усложненная архитектура затрудняет оптимизацию процессов и увеличивает вероятность ошибок. Внедрение «Цифры 2.0» даст ИТ-подразделениям компаний ряд преимуществ. Интеллектуальная диагностика причин инцидентов и их оперативное устранение помогут минимизировать время простоя и его последствия для бизнеса. Система своевременно оповещает ответственных сотрудников о возникших проблемах, что снижает риски и потери. Кроме того, мониторинг позволяет провести аудит уязвимостей ИТ-инфраструктуры, повышая ее стабильность и защищенность».

«Решение особенно актуально для отраслей, где даже кратковременные простои могут обернуться значительными финансовыми потерями: электронной коммерции, банковских услуг, крупных маркетплейсов и интернет-магазинов. В условиях растущей конкуренции интеллектуальный мониторинг становится незаменимым инструментом для поддержания высокой производительности и стабильности бизнеса. Когда ключевые операции зависят от ИТ-систем, даже 10-15 минут простоя могут привести к серьезным финансовым потерям. Мы помогаем российским компаниям преодолевать вызовы цифровой эпохи, обеспечивая надежность и безопасность их ИТ-инфраструктуры с помощью современных технологий мониторинга», — сказал Евгений Шелестюк, генеральный директор DCLogic.