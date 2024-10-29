CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

«Болид» выпустила новую версию АРМ «Орион Про»

Компания «Болид» представила новую версию программного обеспечения АРМ «Орион Про».

Новые возможности версии 1.20.3.8: трансформация разделов в зоны, разделение зон на аппаратные и системные; импорт и экспорт конфигурации для ППКУП «Сириус»; поддержка межпанельного режима конфигурирования ППКУП «Сириус»; интеграция алкотестера компании «Алкобарьер» с биометрическим контроллером С2000-BIOAccess-SF6P; поддержка новых типов приборов: МИП-12 исп.11, МИП-24 исп.11, РИП-24 исп. 57, РИП-48 исп. 01, Рупор-300 вер. 1.03, микрофонная консоль – 20; масштабирование планов помещений в «Мониторе Орион Про»; новая, увеличенная в несколько раз, библиотека датчиков и элементов для размещения на планах; редактор собственных иконок и графических объектов на планах помещений; новая система сбора статистики.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Один из старейших банков в мире требует назад деньги, которые клиенты получили из-за глюка банкоматов. О нем они узнали из TikTok

На форуме «Сила платформы» разработчики представили новые решения в области инженерного ПО

«Базис» и экс-разработчики nginx создадут первое в России коробочное решение на замену VMware NSX

Конференции

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений

CNews Awards 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной колонки Vipe Spark: мощная, портативная, практичная

Неттопы и мини-ПК для учебы и игр: хиты продаж

Долговечны ли ноутбуки с OLED-экранами: 5 удачных моделей

Показать еще

Наука

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли

Мрачное исследование: похоже, инопланетные цивилизации убивают сами себя из-за изменения климата

Черные дыры не то, чем они кажутся: новые данные разрешают их парадокс
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: