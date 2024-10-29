«Болид» выпустила новую версию АРМ «Орион Про»

Компания «Болид» представила новую версию программного обеспечения АРМ «Орион Про».

Новые возможности версии 1.20.3.8: трансформация разделов в зоны, разделение зон на аппаратные и системные; импорт и экспорт конфигурации для ППКУП «Сириус»; поддержка межпанельного режима конфигурирования ППКУП «Сириус»; интеграция алкотестера компании «Алкобарьер» с биометрическим контроллером С2000-BIOAccess-SF6P; поддержка новых типов приборов: МИП-12 исп.11, МИП-24 исп.11, РИП-24 исп. 57, РИП-48 исп. 01, Рупор-300 вер. 1.03, микрофонная консоль – 20; масштабирование планов помещений в «Мониторе Орион Про»; новая, увеличенная в несколько раз, библиотека датчиков и элементов для размещения на планах; редактор собственных иконок и графических объектов на планах помещений; новая система сбора статистики.