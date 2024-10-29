«Аэрофлот» ввел в эксплуатацию отечественное ПО «Электронный портфель пилота»

«Аэрофлот» одним из первых ввел в опытную эксплуатацию отечественное программное обеспечение «Электронный портфель пилота». Продукт поставляется ИТ-компанией «АФЛТ-Системс», которая входит в Группу «Аэрофлот». Об этом CNews сообщили представители «Аэрофлота».

Пилоты «Аэрофлота» используют ПО «Электронный портфель пилота» при подготовке к рейсу и в процессе полета. В приложении содержится полетная документация, например: навигационные карты, руководства по летной эксплуатации и по производству полетов, MEL, сборник действий экипажа в нештатных ситуациях.

Отечественный сервис «Электронный портфель пилота» превосходит по качеству аналогичные продукты иностранных производителей.

В приложении впервые реализована система «все в одном»: электронное полетное задание, схемы, отчет о выполнении рейса. Ключевые особенности импортозамещенного ПО — высокий класс системы, который соответствует промышленным стандартам, возможность оперативно вносить доработки и увеличивать функциональность системы.

К разработке приложения «Электронный портфель пилота» приступили в марте 2024 г. совместно с российским провайдером аэронавигационных данных СЗ РЦАИ. Ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на начало 2025 г.

В перспективе пилоты и бортпроводники будут использовать отечественные планшеты с операционной системой «Аврора», сертифицированные для использования на борту ВС. «Аэрофлот» закупил для этих целей более 7400 устройств российского производства. Для кабинных экипажей разработано ПО CrewTab, которое будет использоваться при обслуживании пассажиров. Оно появится на всех рейсах авиакомпании уже в ноябре.

В перспективе планируется развертывание сервиса на Группу «Аэрофлот». Кроме того, уже сейчас разработчик получил запросы на продукт от других российских авиакомпаний, которые также стремятся к импортозамещению иностранного ПО.