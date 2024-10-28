На SOC Forum 2024 пройдет сессия «MSSP SOC для госкорпораций: вызовы и решения»

6 ноября на SOC Forum 2024 состоится сессия «MSSP SOC для госкорпораций: вызовы и решения». Ее организаторами выступают Security Vision и «РТ-Информационная Безопасность».

В ходе сессии планируется обсудить актуальные и неоднозначные вопросы построения SOC и применимость услуг MSSP-провайдеров:

Распространено мнение, что внешний поставщик услуг управления ИБ необходим коммерческим организациям малого и среднего бизнеса. Каковы исключения?

SOC в госкорпорации: коммерческая история или про безопасность контура?

ИБ-потребности крупных структур: собственный СОК vs MSSP. Для закрытия каких потребностей MSSP предпочтительнее?

Есть ли специфика построения SOC в госкорпорациях?

Обязательные метрики в SLA для госкорпораций

Оценка эффективности аутсорсинговых услуг

Идут ли вендоры навстречу в ценовой политике в целях обеспечения общей безопасности государства?

Подтвержденные спикеры:

Также в ходе сессии прозвучит доклад Первого заместителя генерального директора «РТ-Информационная Безопасность» Артема Сычева «Построение MSSP SOC для госкорпорации: история успеха».

Сессия пройдет в зале 4 (Амфитеатр) с 15.00 до 16.30.