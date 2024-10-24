«Ред Софт» и «Анлим-Софт» объявили о партнерстве

Российские разработчик программного обеспечения «Ред Софт» и «Анлим-Софт» заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство двух ИТ-компаний будет направлено на создание комплексных решений для российских предприятий, основанных на отечественных технологиях и программных продуктах. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Совместные усилия «Ред Софт» и «Анлим-Софт» позволят повысить безопасность, стабильность и эффективность работы ИТ-инфраструктур объектов различных отраслей в условиях импортозамещения.

Подписанное соглашение между «Ред Софт» и «Анлим-Софт» предусматривает долгосрочное сотрудничество в области разработки, внедрения и поддержки программного обеспечения. Партнеры будут работать над созданием новых отечественных продуктов и сервисов, ориентированных на потребности российских клиентов. Кроме того, стороны планируют проводить совместные образовательные мероприятия и семинары для повышения квалификации специалистов в ИТ-сфере.

«Технологическое партнерство с «Ред Софт» для нас оказалось настолько многогранно и продуктивно, что совместные решения уже получают отклик и внедрения у заказчиков. Мы смогли не только перевести работу всех наших продуктов на решения «Ред Софт», но и выстроить процесс разработки с нуля, используя их СУБД. Во многом, успех обусловлен не только качественными продуктами, но и выстроенной оперативной системой технической поддержки», – сказала генеральный директор ООО «Анлим-Софт» Мария Счастливая.

«Мы рады объявить о начале стратегического партнерства с «Анлим-Софт». Объединение опыта и компетенций наших компаний позволит предложить российскому рынку конкурентоспособные продукты, полностью соответствующие современным стандартам и требованиям. Уверен, что благодаря нашему сотрудничеству российские компании ускорят переход на высококачественные и независимые от зарубежных производителей отечественные ИТ-решения», – отметил заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.