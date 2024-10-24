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«DатаРу Консалтинг» включила в продуктовый портфель отечественную IBP-платформу Knowledge Space

Интегратор ИТ-решений для автоматизации бизнеса «DатаРу Консалтинг» заключил соглашение с разработчиком IBP-платформы Knowledge Space – компанией «Интегрированные системы управления» (ИСУ). Клиенты интегратора получат доступ к российской платформе для решения задач планирования и прогнозирования, а также инструментам для выстраивания единой корпоративной архитектуры. Об этом CNews сообщили представители «DатаРу Консалтинг».

Knowledge Space открывает возможности для создания промышленных ИТ-решений в крупных и средних компаниях, а также разработке инструментов по широкому спектру управленческих задач, включая мониторинг, контроль и планирование основных показателей. В основе платформы лежат методы no-code и low-code, что позволяет специалистам компании без глубоких навыков в разработке создавать технологические продукты под индивидуальный запрос.

IBP-система включает пакет модулей и сервисов, которые закрывают задачи планирования спроса, цепочек поставок, продаж и операций, а также управления доходностью, инвестиционной деятельностью, проектами и программами и т.д. Knowledge Space поддерживает интеграцию с любыми источниками данных и обеспечивает совместную работу и коммуникацию пользователей.

Платформа позволяет создавать расчетные модели любой сложности, сопоставимые по гибкости с Excel, за счет вычислительного ядра. Встроенный BPMS-движок автоматизирует бизнес-процессы, а настройки интерфейсов дают возможность адаптировать систему под любые цели.

Платформа Knowledge Space входит в реестр отечественного ПО Минцифры России, что позволяет использовать ее на проектах с критической инфраструктурой.

«Спрос на отечественные решения для интегрированного планирования сегодня достаточно высокий, особенно в промышленном сегменте. IBP-система Knowledge Space – это проверенная в деле платформа, которая уже успешно используется крупнейшими российским корпорациями, ценящими эффективность, как в работе, так и в тех ИТ-решениях, которые они внедряют», – сказал Константин Прокопенко, руководитель «DатаРу Консалтинг».

«Эффективность внедрения любого продукта в цифровой контур бизнеса напрямую зависит не только от команды вендора, но и от грамотно выстроенной методологии, а следовательно – от уровня команды, оказывающей консалтинговые услуги. “DатаРу Консалтинг” имеет колоссальный опыт в данном направлении. Компания не раз подтверждала свой профессионализм на российском рынке. Рады принять их в нашу крепкую партнерскую семью», – отметил Павел Козанов, коммерческий директор ИСУ.

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