Платформа «Боцман» в лидерах рейтинга российских DevOps-конвейеров CNews

Платформа управления контейнерами «Боцман» вошла в число лидеров первого в России рейтинга российских DevOps-конвейеров для разработки ПО, опубликованного Market.Cnews. По итогам сравнения представленных на рынке решений по функциональности, гибкости, количеству внедрений, экспертизе вендора и другим параметрам платформа «Боцман» от компании Smart technologies Soft заняла вторую строчку рейтинга.

Аналитики провели сравнение отечественных решений в области автоматизированных процессов и инструментов для управления жизненным циклом программного продукта от разработки до развертывания и эксплуатации. В основу рейтинга ИТ-маркетплейса Market.CNews положена балльная система оценки по ряду критериев. Платформа «Боцман» заслужила высший балл в категориях «Поддержка российских операционных систем» и «Возможность выбора разных инструментов контейнеризации» и по суммарному результату 266 баллов заняла вторую позицию в рейтинге.

Платформа «Боцман» предназначена для управления всем жизненным циклом контейнеров с приложениями на базе Kubernetes. Использование DevOps-конвейеров позволяет повысить эффективность процессов разработки за счет существенного сокращения времени от внесения изменений в код до их окончательного развертывания в продуктивной среде. В решении представлена экосистема, включающая: резервное копирование, мониторинг, логирование, управление правами доступа, каталог приложений, систему доставки и сборки кода, биллинг ресурсов.

Оценивая результаты рейтинга российских DevOps-конвейеров, директор по продажам Smart technologies Soft Игорь Сорокин отметил: «Нас радует высокая оценка платформы «Боцман» со стороны ведущего аналитического агентства. И хотя сегодня платформа – это зрелый и готовый к использованию продукт, мы не останавливаемся на достигнутом, а движемся в направлении, определяемом российским рынком и потребностями заказчиков. До конца 2024 планируется выход новой версии платформы «Боцман», в которой реализованы поддержка GPU и управление GPU-драйверами. Благодаря этому заказчики получат единый ландшафт для запуска нагрузок искусственного интеллекта и машинного обучения. Приглашаем заинтересованных клиентов убедиться в справедливости оценки продукта на практике, заказав демонстрацию платформы».