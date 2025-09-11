В ГАС «Управление» внедрят ИИ, чтобы она следила за тысячами одновременно действующих нацпроектов

В ГАС «Управление» для повышения эффективности исполнения нацпроектов внедрили ИИ. Система способна за один день выдать анализ, который вручную 76 экспертов делали бы четыре года.



Новые технологии в государственный аналитической системе

Правительство внедрило технологию искусственного интеллекта (ИИ) в ГАС «Управление», пишет «Коммерсант», ссылаясь на представителей аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.

ИИ-модель анализирует все мероприятия и показатели нацпроектов и госпрограмм (около четырех тыс. только на федеральном уровне) и сопоставляет их с показателями национальных целей развития (сейчас их 123).

«За счет применения ИИ мы в моменте видим полную картину достижения национальных целей развития страны. Это существенно повышает как скорость принятия управленческих решений, так и их точность», — сказал Дмитрий Григоренко.

Нейросеть Kandinsky Для анализа исполнения нескольких тысяч госпроетов и госпрограмм в ГАС «Управление» привлекли ИИ

Какие именно ИИ-модели используются в системе госуправления представители Григоренко не уточнили, сказали только, что «чаще всего» это разработки «российских компаний — лидеров ИT». В целях безопасности все модели размещены в закрытом сегменте ГИС без связи с интернетом. Для обеспечения работы ИИ используются мощности Федерального казначейства.

ГАС «Управление» — мониторинговая система, которая объединяет в себе данные из различных источников, используемые для принятия управленческих решений в сфере государственного управления. Количество пользователей (субъекты Российской Федерации, федеральные органы власти, аппарат Правительства) на конец апреля 2025 г. составило более 133 тыс.

Как работает ИИ в ГАС «Управление»

ИИ позволяет сделать за один день анализ, для проведения которого вручную потребовалось 76 экспертов из 38 отраслей и четыре года работы.

Точность прогноза системой исполнения задач госпроектов составляет свыше 96%, по словам представителей аппарата Григоренко. Это позволяет заблаговременно выявлять и предотвращать риски неисполнения.

Увидеть полную картину для составления конкретного и эффективного плана достижения целей помогает способность ИИ отслеживать связи разных проектов и их мероприятий, в том числе неочевидные, например, между созданием беспилотников и изменением продуктивности агропромышленного комплекса.

Финальное решение останется за человеком. В ведомствах назначат специальных ответственных сотрудников, которые в случае несогласия с найденной взаимосвязью могут ее отклонить и направить информацию об этом в Центр проектного менеджмента РАНХиГС на детальный анализ.

ИИ-модель уже выявила более восьми тыс. новых связей, которые находятся на верификации. После верификации выводы, сделанные ИИ, выводятся на дашборд Правительства, где их могут видеть участники системы, включая вице-премьеров и премьер-министра.

ИИ в российском госуправлении

В июле 2025 г. CNews писал о том, что Минцифры подготовило проект постановления Правительства о проведении эксперимента по использованию генеративного ИИ в госуправлении. Применение ИИ должно повысить эффективность работы госструктур, оптимизировать процессы, сократить временные затраты госслужащих на выполнение типовых задач.

К 2030 г. в России также планируется с применением ИИ автоматизировать кадровую работу с госслужащими. Единую цифровую платформу создадут на базе уже существующей ФГИС «Госкадры».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) тоже внедрит ИИ в ГИС «Антикартель» для борьбы с картельными сговорами в госзакупках. Согласно опубликованному в июле 2025 г. тендеру, на это ФАС выделила 241,4 млн руб.

Всего на федеральный проект «Цифровое государственное управление» (ЦГУ), являющегося частью национальной программы «Экономики данных» (пришла на смену «Цифровой экономике» в 2025 г.), будет направлено 205 млрд за ближайшие три года.

Бюджет федпроекта «Цифровое государственное управление» нацпрограммы «Цифровая экономика» за период 2019-2024 гг. составил 380 млрд руб.