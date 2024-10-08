CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Бизнес-приложения
|

«МТС Линк» расширит предложение в области корпоративного обучения

«Вебинар Технологии», разработчик экосистемы сервисов для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», объявляет о запуске нового направления и начале работы над комплексной платформой для корпоративного обучения. По расчетам «МТС Линк», внедрение решения поможет повысить эффективность усвоения материала сотрудниками на 22%. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Новая платформа от «МТС Линк» позволит повысить эффективность всех видов корпоративных образовательных программ, а также внешнего обучения для клиентов и партнеров. Платформа будет включать в себя линейку цифровых продуктов для бизнеса любого размера, инструменты сквозной аналитики, а также ряд сервисов на базе искусственного интеллекта. Компания также будет предлагать кастомизированные отраслевые решения, в том числе для госсектора.

Первым шагом к запуску платформы станет масштабное обновление сервиса «МТС Линк Курсы», которое состоится в четвертом квартале 2024 г. В Курсах пользователи увидят больше инструментов на основе искусственного интеллекта, обновленный интерфейс, улучшенный конструктор форм, тестов и опросов.

В планах разработчика — расширение функциональности платформы и создание единого цифрового пространства, включающего в себя не только решения для обучения, но и сервисы для онборинга, целеполагания и оценки эффективности сотрудников, создания карьерных траекторий и других HR-процессов.

«Наша компания занимается решениями для обучения более 15 лет — платформа для вебинаров стала нашим первым продуктом, и сегодня ее высокие позиции на российском рынке подтверждают как клиенты, так и эксперты отраслевых рейтингов. Мы не хотим останавливаться на достигнутом и приняли решение усилить направление, чтобы предлагать нашим заказчикам цельную экосистему, включающую в себя все аспекты корпоративного обучения. Для этого мы провели ряд исследований рынка и опросов клиентов, а также создали новый бизнес-юнит. Уверены, что наша глубокая экспертиза в сервисах для обучения и коммуникаций позволит нам задавать стандарты рынка корпоративного обучения в России», — сказала директор бизнес-юнита «Обучение» «МТС Линк» Марта Леман.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Приглашаем 7 ноября на секцию «Цифровая трансформация» в рамках CNews FORUM 2024

Производители электроники сомневаются в правильности передачи разработчика «Эльбрусов» под внешнее управление

Бизнес в России сможет продавать услуги на основе собранных государством персональных данных граждан

Конференции

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Смартфоны с хорошими камерами стоимостью до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire S27-1755: мощный и аккуратный

Лучшие кнопочные телефоны с интернетом: хиты продаж

Показать еще

Наука

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: