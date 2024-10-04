«Северо-Западная Фосфорная Компания» открыла ИT-лабораторию в Мурманском Арктическом университете

«Северо-Западная Фосфорная Компания» (входит в Группу «Акрон») открыла новую лабораторию информационных технологий на базе Апатитского филиала Мурманского Арктического университета (МАУ). Об этом CNews сообщили представители ПАО «Акрон».

Новая лаборатория оснащена современными компьютерами, здесь будут проводиться исследования в области моделирования и обработки информации, практические и лабораторные работы по различным дисциплинам. Первое демонстрационное занятие для студентов провел доцент кафедры информатики и вычислительной техники вуза. Александр Вицентий показал обучающимся, как создать одностраничный веб-сайт.

С приветственным словом к студентам обратился заместитель генерального директора АО «СЗФК» Андрей Риль: «Мы видим благоустроенную территорию и корпуса, новое оборудование и лаборатории, прекрасные аудитории. Поддержка властей муниципального и регионального уровней, сотрудничество с Кольским научным центром, с крупным и средним бизнесом, энергичный руководитель и команда преподавателей — все это создает мощный ресурс, дает вам, сегодняшним студентам, большие возможности! Пример синергии, конечная цель которой — получение высококвалифицированных специалистов, которых уже сегодня так не хватает на рынке труда. Учитесь, ждем вас в наших рядах».

Директор Апатитского филиала МАУ Ольга Островская поблагодарила руководство АО «СФЗК» за вклад в развитие университета: «Информационные технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. На примере этой лаборатории мы видим успешный и продуктивный симбиоз образования и промышленности. Уверена, что наши преподаватели и ребята смогут здесь нарастить свои компетенции, свой потенциал и использовать его на благо экономики региона и, конечно же, горнодобывающей промышленности в том числе. Спасибо «СЗФК» за те инвестиции, что она осуществляет в развитие нашего филиала».

«СЗФК» ведет работу по привлечению, обучению и развитию молодых специалистов. Предприятие уделяет особое внимание профориентационной работе с молодежью, сотрудничает с профильными учебными заведениями региона.

«Северо-Западная Фосфорная Компания» сотрудничает с Апатитским филиалом Мурманского Арктического университета с 2019 г. Двухстороннее взаимодействие направлено на повышение качества подготовки высококвалифицированных специалистов и создание научно-методической базы для подготовки кадров. В рамках данного сотрудничества в 2023 г. в филиале МАУ при поддержке АО «СЗФК» состоялось открытие первой учебной лаборатории технической минералогии для студентов, изучающих геологию.