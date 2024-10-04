Новые моноблоки «Гравитон» получат встроенную поддержку ИИ

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» разработал новое поколение моноблоков с аппаратной поддержкой функций ИИ, которые реализуются программными средствами. В моделях используются новые процессоры AMD 7000-й и 8000-й серии. Об этом CNews сообщили представители «Гравитона».

Первая в линейке модель М40А готовится к серийному производству. Проведенные тесты показали трехкратный прирост производительности при редактировании изображений и видео в реальном времени по сравнению с аналогичными моделями без аппаратной поддержки ИИ-функций.

М40А — стартовая модель в линейке. В основе моноблока — материнская плата «Двина» с поддержкой оперативной памяти стандарта DDR5. Компьютер оснащен полнофункциональными портами USB Type-C, видеовыходы для дополнительного дисплея — HDMI и Display Port. Изображение выводится на 24-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD и поддержкой технологий снижения нагрузки на зрение.

«Развитие модельного ряда клиентских устройств с аппаратной поддержкой ИИ-технологий наш приоритет. В 2024 году мы видим рост внедрения технологий ИИ в выполнение офисных задач. Расширение функционала наших решений “все в одном” — это своевременное и ожидаемое рынком предложение», — сказал Сергей Гендрих, руководитель управления клиентских систем «Гравитон».

До 2024 г. планируется открыть прием заказов на моноблок М40А. Эта и следующие модели из новой линейки будут включены в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России.