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МТС приглашает нижегородских школьников и студентов в школу аналитиков

МТС открыла новый поток школы аналитиков данных для всех интересующихся ИТ. Школьники и студенты из Нижегородской области и других регионов страны, пройдя отбор, смогут бесплатно изучить Python и основы машинного обучения. Лучшие получат возможность присоединиться к команде МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Школа ориентирована как на старшеклассников с опытом программирования, так и действующих специалистов в ИТ. Их научат владеть Python на продвинутом уровне, работать с SQL и нейросетями, применять модели машинного обучения для разных сфер: геоналитики, рекламы, финтеха.

Еще в программе будут занятия по обработке естественного языка (NLP) и расширенный блок по рекомендательным системам, временным рядам и фреймворку для обработки и анализа информации Spark. Для работы с большими данными МТС предоставит студентам собственный кластер. Курс займет 10 месяцев и будет проходить в онлайн-формате: два раза в неделю на вебинарах эксперты центра Big Data МТС будут разбирать теорию и практику. За выполнение домашних работ, посещение занятий и участие в интерактивах участникам будут начислять баллы, которые можно обменять на мерч МТС. Программа стартует 7 ноября 2024 г.

«Изучение Data Science – это хорошая инвестиция своего времени для успешного будущего. Мир данных бурно развивается, и специалисты в этой области находятся на пике востребованности. На курсе от МТС вы можете получить практические навыки, так как мы используем реальные кейсы, чтобы дать возможность применить свои знания на практике. Участники курса научатся работать с рекомендательными системами, нейросетями, собирать и анализировать данные. По итогам прошлых потоков школы несколько десятков человек успешно закончили обучение и получили приглашение на работу в наш центр Big Data», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Подача заявок на обучение в школе аналитики данных идет до 20 октября 2024 г.

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