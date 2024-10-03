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VK HR Tek поможет компании «Электрорешения» (бренд EKF) снизить затраты на бумажный документооборот и логистику

Один из крупных российских производителей электротехнического оборудования компания ООО «Электрорешения», представитель бренда EKF в России, внедряет систему кадрового электронного документооборота от VK Tech. Решение уже работает для офисных и складских специалистов: за три недели к платформе КЭДО подключили 40% сотрудников. В октябре 2024 г. планируется внедрение системы электронного делопроизводства на двух производствах компании. В перспективе решение охватит 100% сотрудников. Об этом CNews сообщили представители VK.

Основная цель — сокращение затрат на бумажный документооборот и логистику. Многие сотрудники компании работают удалённо, поэтому организация вынуждена пользоваться услугами курьерских служб. Внедрение КЭДО позволит снизить дополнительную финансовую нагрузку. В первую очередь ООО «Электрорешения», представитель бренда EKF в России, автоматизировал прием на работу, командировки, заключение дополнительных соглашений к трудовому договору и увольнения. Сейчас тестируется модуль для «» бухгалтерии, позволяющий подписывать путевые листы и авансовые отчеты.

«VK HR Tek мы выбрали за высокую квалификацию, возможность улучшения продуктов, быструю реакцию на проблемы, наличие электронного архива и мобильного приложения, а также простую генерацию электронных подписей. А легкая интеграция системы с технологичными HR-процессами компании обеспечивает новым сотрудникам удобную и прозрачную адаптацию и онбординг», — сказала Марина Петухова, директор по персоналу компании ООО «Электрорешения», бренд EKF.

«Внедрение системы КЭДО является важным шагом для улучшения производительности и прибыльности внутри компании. Во-первых, она сокращает временные затраты команды на выполнение рутинных операций и высвобождает ресурсы для решения стратегических вопросов. Во-вторых, она способствует реализации инициатив в области устойчивого развития. Для сотрудников переход также не представляет трудностей: интерфейс платформы удобен и интуитивно понятен, а результаты от ее использования очевидны», — сказал Михаил Юрьев, директор по развитию HR-сервисов VK Tech.

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