Власти предлагают производить российские микросхемы только в России

Для признания микросхем российской продукцией первого уровня Минпромторг предлагает поставить условие переноса в Россию не только разработки, но и почти всего производства. На это требуются годы и миллиарды рублей.



Локализация микросхем

Минпромторг планирует внести изменения в Постановление Правительства № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции». Оценка отечественности интегральных микросхем будет изменена. Об этом говорится в письме замглавы министерства Василия Шпака, с которым ознакомился «Коммерсант».

Максимальное количество баллов для признания продукции российской будет начисляться за производство, корпусирование и модернизацию изделия внутри страны.

«Перевод всех процессов производства интегральных микросхем на российские предприятия является необходимым шагом в формировании технологического суверенитета», это должно («при реализации системного подхода») позволить «»обеспечить доверенность и безопасность оборудования критической инфраструктуры», говорится в письме.

© orcearo / Фотобанк Фотодженика Для признания продукции отечественной в Россию должны быть перенесены не только разработка, но и производство микросхем

Сейчас интегральная микросхема признается российской, если подтверждена ее разработка в России, а права зарегистрированы на российское юрлицо.

Новые требования

Для микросхемы первого уровня для признания продукции российской до 2035 г. необходимо набрать 100 баллов, второго уровня — 55 баллов, третьего — 36 баллов, указано в документе.

С 2030 г. будет обязательным использование в производстве микросхем российских фоторезисторов, с 2031 г. — корпусов, рамок, подложек, проволоки для разварки, компаунда и андерфила, с 2035 г. — фотошаблонов.

Будет обязательным также использование российского ПО для проектирования микросхем.

С отраслью согласовано

В письме Шпака есть уточнение о том, что вводимые изменения согласованы с участниками рынка, в том числе с «Байкал Электроникс», ГК «Аквариус», АО «Микрон» (принадлежит ГК «Элемент»), АО НТЦ «Модуль» и др.

О подготовке проекта изменений в Постановление № 719 и планах ввести балльную систему стало известно в апреле 2025 г. «Теперь там в явном виде учтены все составляющие — разработка, технологии и ПО, производство, — рассказал тогда CNews Михаил Доброхотов, директор по связям с органами власти GS Group. — Удалось добиться и вариативности набора баллов и размеренного усиления локализации по годам. Это стратегически важный шаг для развития полупроводниковой отрасли в России».

В июне 2025 г. CNews выяснил, что Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) тоже ранее направляла в Минпромторг свои предложения по балльной системе для интегральных схем.

Если компании намерены заявлять свою продукцию как изделие первого уровня и получать преимущества перед вторым и третьим уровнем, им нужно будет переносить производство или его часть в Россию, тогда как «сейчас эти чипы производятся за пределами России, так как в данный момент в стране нет подобных мощностей», сказал «Коммерсанту» директор «Промобит» Максим Копосов.

По его оценке, для переноса производства из одной страны в другую необходимы около двух лет разработки и инвестиции в районе пяти млрд руб. в одну модель процессора, что «соизмеримо со стоимостью разработки чипа с нуля». Проект министерства скорее рассчитан на более простые микросхемы, а процессоры Baikal, «Эльбрус», «Модуль» и др. перейдут в раздел микросхем второго и третьего уровня, полагает эксперт.

Для литий-ионных аккумуляторов и батарей, например, в марте 2025 г. Минпромторг уже предложил сдвинуть ужесточение требований по баллам на более поздние сроки из-за сложности локализации цепочек производства, чтобы производители смогли создать решения, которых сейчас нет.