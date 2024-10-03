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Компания «ИРЭ-Плюс» перешла на безбумажные бизнес-процессы в результате внедрения платформы Docsvision

Компания «ИРЭ-Полюс» перешла на безбумажные внутренние процессы в результате внедрения системы документационного обеспечения на базе платформы Docsvision. Проект выполнил опытный ИТ-интегратор и сертифицированный партнер «ДоксВижн» - компания «Смарт-Докс». Об этом CNews сообщили представители «ДоксВижн».

На первом этапе была автоматизирована работа со внутренними документами, а именно со служебными записками, включая подготовку и отправку документов на согласование, подготовку резолюций, постановку задач и контроль их исполнения. Гибкие инструменты настройки платформы Docsvision позволили реализовать печатные формы документов по требованиям и стандартам предприятия.

Кроме работы со служебными записками, был автоматизирован процесс подготовки протокола совещания. Система помогает составить протокол совещания из шаблона или перенести унаследованные данные из предыдущего, разослать поручения всем участникам, а затем проконтролировать исполнение.

Первые результаты, которые отмечает руководство «ИРЭ-Полюс», от внедрения системы на базе платформы Docsvision – это ускорение сроков передачи информации внутри предприятия, повышение исполнительской дисциплины и прозрачность в работе над поручениями. В продолжении проекта «ИРЭ-Полюс» планирует перейти на кадровый электронный документооборот. По оценке ИТ-команды платформа обладает всей необходимой функциональностью: интеграционные возможности позволят выстроить сквозные процессы и свести на нет риски потери информации, а также поддержать требуемые форматы электронных подписей и помочь руководству в массовом подписании документов.

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