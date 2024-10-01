«Цифра» внедряет инновационные российские ИT-решения на базе ИИ в Средней Азии

ГК «Цифра», отечественный разработчик цифровых решений для промышленности, развивает на рынке Средней Азии новые технологии, не имеющие аналогов в России и странах СНГ. Дивизион «Горная промышленность» компании «Цифра» разработал решение «Умный ковш». В его основе — два продукта, позволяющих с помощью искусственного интеллекта анализировать гранулометрический состав горных пород непосредственно в ковше, а также контролировать состояние его зубьев. Они уже используются на одном из горно-металлургических комбинатов в Узбекистане. Об этом CNews сообщили представители «Цифры».

Система «просеивает» камни через «виртуальное сито»: определяет размеры фрагментов добываемой горной массы — как полезной породы, так и вскрыши в ковше, анализирует их и выделяет негабаритные куски, после чего отправляет соответствующее уведомление оператору экскаватора и диспетчеру. Анализ гранулометрического состава ведется в режиме реального времени: решение распределяет фрагменты породы по фракциям в зависимости от заданных параметров, определяет процентное значение каждой категории и высчитывает среднее значение размера камней. Кроме того, автоматически формируется аналитика зависимости продолжительности циклов черпания от размера камней.

За счет использования оптимального гранулометрического состава сокращается стоимость буровзрывных работ: происходит экономия взрывчатых веществ, снижаются затраты на вторичное дробление и увеличивается производительность техники и оборудования.

«Мы считаем, что гранулометрия позволит горнякам с наибольшей отдачей использовать технику и взрывчатые вещества и как результат повысить эффективность буровзрывных работ до 3%. Важно и то, что исключается человеческий фактор при отслеживании негабаритных фрагментов и в итоге уменьшается время простоев дробилки», — сказал директор по работе с горными и металлургическими предприятиями России и СНГ Денис Танцоров.

Второй продукт дает возможность непрерывно следить за состоянием и наличием зубьев самого ковша и в случае критического износа или потери зуба информирует об этом оператора и диспетчера.

В результате снижаются риски поломки оборудования и технологической линии, а также производственные потери на локализацию и поиск пропавшего зуба. Кроме того, продукт позволяет проводить своевременное техобслуживание экскаваторов и повышает уровень производственной безопасности.

«Сломанные зубья реже попадают в дробильно-сортировочный комплекс и отгружаемую продукцию – а это означает, что благодаря решению сокращается время простоев оборудования, самосвалов и экскаваторов. При этом продукты можно применять на любых самосвалах и экскаваторах типа ЭКГ или гидравлических с прямой лопатой, сейчас мы изучаем возможность оснащения ими гидравлических экскаваторов с обратной лопатой и драглайнов», — сказал директор по работе с горными и металлургическими предприятиями России и СНГ Денис Танцоров.

Оба модуля «Умного ковша» используют нейросети и могут как применяться по отдельности, так и дополнять друг друга на одном оборудовании. Их также можно интегрировать в разработанную «Цифрой» систему управления горнотранспортным комплексом «Карьер».