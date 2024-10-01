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Новая «Платформа ЭДО» обеспечит контроль документов с телефона и обезопасит бизнес от штрафов по маркировке

Система электронного документооборота «Платформа ЭДО» от участника рынка ОФД специально настроена для торговли, услуг и поможет избежать штрафов по цифровой маркировке. Об этом CNews сообщили представители «Платформы ОФД».

Сервис «Платформа ЭДО» (ООО «Эвотор ОФД») провел масштабное обновление функционала, редизайн интерфейса, а также открыл новое мобильное приложение.

Решение адаптировали под легкую работу с цифровой маркировкой товаров и контроль правильности передачи данных в «Честный Знак». Отправка сведений в систему маркировки не потребует доплат и доработок.

Вместе с запуском улучшений, выпустили новое мобильное приложение для клиентов. Упростили настройку для начала обмена электронными документами, обеспечив автоматический роуминг с большинством операторов ЭДО.

Улучшили интеграцию с «» и смежными системами. Модули обработки к «1С» доступны по API и также не потребуют доплат.

Поиск контрагентов происходит по разным фильтрам, в актуальном справочнике ИНН от ФНС. Доступ к нему также без доплат и доработок.

Редактор УПД (универсальные передаточные документы) стал удобнее в работе и позволяет создать документ «с нуля». Доплачивать за опцию не потребуется.

Обеспечена поддержка работы с МЧД и проверка по машиночитаемым доверенностям. Без дополнительных платежей.

Расширена и упрощена интеграция по API, для удобства клиентов с большими объемами документов и связанных систем.

Стала лучше визуализация печатных форм документов, а также информативнее детализация отправленной документации.

Стало удобнее смотреть и XML-версии документов. Это позволяет отслеживать наличие необходимых кодов и тегов в документах, которые не отражены в печатной или PDF-версии, но необходимы по требованиям государственных систем, таких как цифровая маркировка товаров.

«Платформа ЭДО» доступна к подключению в партнерской сети компании «Платформа ОФД» по всей стране, в каждом регионе (у компании 5 тыс/ партнеров – сервисных центров и ЦТО). Помощь в настройке и обслуживании обеспечивается техподдержкой в режиме 24/7.

«Платформа ЭДО» аккредитована ФНС, ЦРПТ, Минтрансом. Состоит в реестре российского ПО. Обеспечивает полный функционал ЭДО на транспорте – работу с электронными перевозочными документами (в сервисе «Платформа ЭПД»).

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