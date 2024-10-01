CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

ММК готовит финансовую отчетность с помощью российской системы Sumra

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) успешно внедрил новую отечественную систему Sumra для подготовки финансовой отчетности по международным стандартам (МСФО).

С связи с уходом иностранных вендоров, в том числе канадской компании CaseWare, программное обеспечение которой использовалось для завершающего этапа подготовки отчетности – формирования отчетных форм и пояснений к ним, у ММК возникла необходимость в импортозамещении ПО. Важно было объединить все необходимые данные на единой платформе, проводить автоматическую сверку и кастинг, иметь гибкий инструмент для автоматизированного формирования отчетности.

Проект внедрения был реализован в ускоренном темпе. У проектной команды (специалистов компаний Armus Pro и «ММК-Учетный Центр») между отчетными периодами было всего полтора месяца для внедрения системы. Команда успешно запустила новую программу и передала управление специалистам «ММК-Учетный Центр» благодаря интуитивно понятному интерфейсу Sumra и адаптированной программе обучения.

«Это был замечательный опыт – мы завершили внедрение и настройку новой системы в рекордные сроки. Команда Armus Pro быстро реагировала на наши потребности и вопросы. Своевременное и полноценное обучение и совместная настройка системы стали залогом успешного перехода на Sumra. Мы уже успешно выпустили в Sumra отчётность по МСФО за первый квартал и 6 месяцев 2024 г. и видим перспективы использования системы для формирования других отчетностей. Удобно, что теперь наши сотрудники могут самостоятельно настраивать программу и адаптировать отчетность под меняющиеся требования законодательства», – отметила Оксана Самойлова, директор «ММК-Учетный Центр».

Благодаря встроенным в Sumra механизмам подготовки примечаний, математическим перекрестным проверкам, правилам округления, переключению языков и валют представления отчетности ММК смог достичь своей главной цели – выпускать за минимальный период времени консолидированную финансовую отчетность группы ММК с использованием российского ПО.

В настоящее время специалисты «ММК- Учетный Центр» приступили к настройке системы Sumra для подготовки отчетности ММК по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). В дальнейшем компания планирует использовать Sumra и для подготовки отчетности по РСБУ дочерних компаний группы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Минимализм и функциональность: как создать рабочее место в новом формате

Власти потратят полмиллиарда на цифровую платформу мониторинга деятельности чиновников

Что ждут заказчики от систем бесперебойного питания?

Соцсети: В основанной выходцем из России ABBYY «кадровый геноцид». Увольняют россиян, граждан других стран не трогают

Метрокластер, NGFW, супераппы, KubeVirt и не только: какие тренды обсуждают тысячи ИТ-экспертов

На импортозамещение оборудования для производства электроники в России выделили больше 240 млрд рублей

Конференции

Импортозамещение цифровых решений 2024

Low-code и No-code 2024

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор флагманских моделей бытовых кондиционеров Daichi, Midea и Kentatsu

10 причин, почему складные смартфоны c форм-фактором Fold бесполезны

6 российских сервисов-планировщиков на замену Notion: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: