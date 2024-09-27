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Цифровая система Novo Forecast Enterprise – лидер рейтинга IBP-систем CNews

Система Novo Forecast Enterprise российского вендора Novo BI заняла вторую строчку в ежегодном рейтинге IBP-систем от ИТ-маркетплейса Market.CNews.

Эксперты оценили восемь различных представленных вендорами систем примерно по 100 критериям, объединенным в следующие блоки: общие сведения о ПО (в том числе импортозамещение); функциональность; параметры безопасности; возможности по интеграции; возможности прогнозирования; возможности оптимизации; стоимость; инвестиции в разработку.

В 2024 г. впервые в ходе исследования эксперты провели видео-интервью с вендорами, чтобы проверить заявленные ими функции систем.

Оценивая Novo Forecast Enterprise, аналитики особо отметили ее функциональность, наличие готовых модулей для решения профильных задач.

Евгений Непейвода, управляющий партнер, компании Novo BI: «Развитие рынка IBP – это очевидный ответ на запрос рынка: в условиях высочайшей конкуренции на первое место выходит скорость реакции на изменения, которая зависит от возможности оперативно получать точные данные. При этом важно соответствие IBP-решения таким требованиям, как импортозамещение, учет практики российских компаний, скорость внедрения и окупаемость. Высокое место в рейтинге подтверждает, что мы идем правильной дорогой и отвечаем ожиданиям рынка. Работаем дальше для развития сферы IBP».

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