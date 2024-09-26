ПАК ICL Services «Управляемое офисное рабочее место» включен в реестр Минцифры РФ

ПАК ICL Services «Управляемое офисное рабочее место» включен в реестр Минцифры РФ. Включенный в реестр ПАК состоит из оборудования от «ICL Техно», операционной системы «Ред ОС», системы централизованного управления «Колибри-АРМ» и пакета офисных программ «Р7-Офис».

Программно-аппаратный комплекс «Управляемое офисное рабочее место», разработанный экспертами сервисно-продуктовой компании ICL Services, вошел в российский реестр ПАК Минцифры РФ. Продукт стал первым ПАК в классе «Программно-аппаратные комплексы, созданные на машинах вычислительных электронных цифровых (клиентские системы)», который представляет собой автоматизированное рабочее место пользователя.

Реестровая запись под номером 24029 о включении сведений была размещена на сайте реестра Минцифры РФ 6 сентября.

ПАК «Управляемое офисное рабочее место» представляет собой готовое к использованию рабочее место сотрудника, укомплектованное всем необходимым для ежедневной работы пользователя ПО. В качестве аппаратной части в составе ПАК использовано современное и надежное российское оборудование от компании «ICL Техно» – стационарный компьютер ICL BasicRay модели B102 G3R в комплекте с монитором ICL ViewRay 2716IQH-UR. Программная часть представлена одной из популярных российских операционных систем Ред ОС и пакетом офисных приложений «Р7-Офис».

«Ред ОС», входящая в состав ПАК, является российской операционной системой, чья разработка ведется в закрытом контуре компании «Ред Софт». Исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории, расположенном на территории РФ. В обновленной версии операционной системы используется ядро Linux LTS-версии 6.6, что обеспечивает совместимость с современными поколениями процессоров, видеоускорителей и периферийного оборудования.

Ключевой составляющей ПАК является программный комплекс для централизованного управления конечными устройствами и приложениями в ИТ-инфраструктуре любой сложности «Колибри-АРМ». С помощью этого инструмента возможно осуществлять широкий спектр задач по управлению рабочими местами внутри организации: от удаленной установки приложений и обновлений ОС до проведения инвентаризации ПК.