Консалтинговая компания BeringPro и разработчик российского решения Knowledge Space стали официальными партнерами

Консалтинговая компания BeringPro и разработчик российского решения Knowledge Space стали официальными партнерами. Вместе они будут предлагать клиентам ИТ-решения для поддержки процессов интегрированного бизнес-планирования. Об этом CNews сообщили представители BeringPro.

Компания BeringPro (ранее — BearingPoint в России) реализовала множество проектов в области планирования производства и интегрированного планирования для крупнейших компаний и вертикально интегрированных холдингов, включая горнодобывающую, металлургическую, нефтеперерабатывающую, лесопромышленную, машиностроительную и пищевую отрасли. В рамках проектов компания оказывала услуги по автоматизации процессов интегрированного планирования на базе различных программных продуктов. Партнерство с ООО «Интегрированные системы управления» (ИСУ), разработчиком Knowledge Space, расширяет портфель BeringPro за счет российского решения, поддерживающего различные уровни, типы и горизонты планирования, а также включающего возможности разных классов ИТ-решений: IBP, BPMS, BI, инструменты управления бизнес- и ИТ-архитектурой.

Knowledge space – это полнофункциональная платформа для разработки ИТ-систем планирования промышленного уровня, которая обеспечивает комплексный подход к построению систем, сопоставимый с лучшими мировыми аналогами.

«Knowledge Space относится к классу low/no-code систем, то есть позволяет разрабатывать и кастомизировать ИТ-приложения без программирования. Для нас это важное преимущество, поскольку оно повышает скорость реализации проекта, дает широкие возможности для развития функционала системы и может быть легко интегрировано со смежными системами. В условиях фиксированных проектных сроков и сложного ИТ-ландшафта наших клиентов все это может стать решающими факторами при выборе программного продукта», — сказала Евгения Тропина, партнер BeringPro.

«Решения на базе Knowledge Space можно эффективно применять для разработки решений для различных горизонтов планирования: от графикования до стратегического планирования, и все это интегрировано в едином аналитическом и вычислительном пространстве, с единым набором пользовательских интерфейсов. Это делает платформу универсальной», — сказал Расуль Абдулин, эксперт BeringPro.

Эффекты от внедрения решений на базе Knowledge Space актуальны для большинства отделов планирования производства: это сокращение трудозатрат на синхронизацию планов, снижение капитальных и операционных затрат, а также повышение объемов производства и продаж. На управленческом уровне это обеспечивает повышение точности планирования, прозрачности процессов и повышение внутренней эффективности.

«Эффективное планирование невозможно внедрить без качественного консалтинга, даже при наличии такого мощного инструмента, как Knowledge Space. Заключение партнерского соглашения с компанией BeringPro — важная веха развития партнерской сети нашей компании. Эта коллаборация двух сильных игроков рынка цифровизации бизнеса расширяет горизонты возможностей для компаний по качественному улучшению своих экономических показателей за счет использования одной из лучших платформ, созданных для оптимизации бизнеса, коей является платформа Knowledge Space, в сочетании с одной из лучших экспертиз в лице компании BeringPro», — сказал Павел Козанов, коммерческий директор ИСУ.