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Подтверждена совместимость ПК «Сакура» и ОС «Альт»

Компании «ИТ-Экспертиза» и «Базальт СПО» успешно завершили тестирование совместимости программного комплекса информационной безопасности «Сакура» с операционными системами «Альт Рабочая станция 10», «Альт Сервер 10» и «Альт СП 10» на платформе х86_64.

Результаты тестовых испытаний, проведенных специалистами компании «ИТ-Экспертиза», зафиксированы в двустороннем протоколе. По итогам тестирования совместимости ОС «Альт» и ПК «Сакура» оформлены соответствующие сертификаты.

ПК «Сакура» – это комплекс информационной безопасности для контроля удалённых рабочих мест и активного реагирования на несоответствие профилям безопасности. Решение предназначено для контроля состояния защищенности рабочих мест на основе политик, обнаружения и реагирования на угрозы безопасности, управления доступом к корпоративным ресурсам. ИТ-продукт является полностью российской разработкой и внесен в Единый реестр отечественного ПО (№9018).

«Альт» – линейка операционных систем для госсектора, бизнеса и частных пользователей, которую с 2001 г. развивает команда разработчиков «Базальт СПО». Программные продукты разрабатываются на собственной инфраструктуре разработки компании и репозитории проекта «Сизиф», находящихся на территории и под юрисдикцией РФ. ОС «Альт» внесены в Единый реестр отечественного ПО.

«Проведенное тестирование подтвердило высокую степень совместимости и стабильности работы наших продуктов, что гарантирует клиентам обеих компаний уверенность в надежности и эффективности предлагаемых решений», – сказал Максим Ефремов, заместитель генерального директора по информационной безопасности «ИТ-Экспертиза».

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