Low-code платформа Pyrus запустила маркетплейс интеграций

Уже сейчас на маркетплейсе есть расширения для самых разных задач: HR, IT-разработки, техподдержки и телефонии. Среди них — интеграции со СБИС, «1С», HeadHunter, W*****p: чтобы общаться с клиентами, обрабатывать заявки и подписывать документы прямо в Pyrus. Об этом CNews сообщили представители Pyrus.

«Запуская маркетплейс, мы даем возможность нашим клиентам связать любые нужные сервисы на одной платформе и использовать Pyrus как единый инструмент для коммуникаций и организации бизнес-процессов в компании. Пользователи смогут добавлять необходимые интеграции, не дожидаясь, пока это сделаем мы», – сказала Ксения Русакова, руководитель проекта.

Любой разработчик Pyrus может расширить возможности платформы под свои задачи. Для этого нужно написать интеграцию с нужным ему сервисом или приложением, затем перейти в раздел «Разработка» в каталоге и нажать кнопку «Создать новое расширение». После модерации оно появится в маркетплейсе.

«Мы проработали API и упростили процесс одобрения интеграций, чтобы вендорам было еще проще добавлять свои решения в маркетплейс», – сказал Александр Дмитриев, руководитель команды разработки.

Расширения можно публиковать для всех — чтобы их увидели все пользователи Pyrus и воспользовались вашим сервисом. Или оставить закрытыми, чтобы расширить возможности платформы для себя.

В каталоге уже есть расширения от 12 компаний, в том числе: «Нью-Тел», Sipuni и «Простые звонки» — для интеграции виртуальной АТС, обработки входящих и исходящих звонков с любых устройств, автообзвонов и хранения всех разговоров в карточке клиента; «Поинтер» — для сбора отзывов клиентов из геосервисов, поисковиков и социальных сетей; Nopaper — для электронного документооборота и создания ЭЦП в вашем смартфоне; Correct — для распознавания сканов документов, которые автоматически переносятся в форму в Pyrus; KiwiBot и Metabot — для создания чат-ботов, чтобы вести коммуникацию с клиентами в разных каналах прямо из Pyrus.

Список партнеров будет постоянно дополняться.