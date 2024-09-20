CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе Электроника Техника
|

Компания «Тринити» подписала соглашение с администрацией главы и правительства Чеченской Республики   

Компания «Тринити» и администрация главы и правительства Чеченской Республики подписали соглашение о сотрудничестве в сфере защиты данных. Об этом CNews сообщили представители «Тринити».

Сотрудничество предполагает взаимодействие по построению ИТ-инфраструктуры под информационные задачи Чеченской Республики на базе серверного оборудования «Тринити».

Серверы «Тринити», спроектированные в России, подходят для решения таких задач, как облачные вычисления и виртуализация, высокопроизводительные вычисления, распределенное хранилище и обработка больших данных. Компания обеспечивает высокий уровень защиты данных, предлагая встроенные системы шифрования и защиты от кибератак, что особенно важно для госучреждений и корпоративных клиентов. Серверные решения нового поколения Gen 3 и новейших Gen 4/5 способны справляться с высоконагруженными задачами.

Оборудование компании подходит для интеграции в учреждения госсектора, поскольку входит в реестр Минпромторга. Оно также совместимо с отечественным ПО.

«Наше сотрудничество позволит выстроить ИТ-инфраструктуру под информационные задачи Чеченской Республики. Мы рады быть частью такого проекта», ― отметил Антон Рудов, генеральный директор «Тринити».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский хостинг-провайдер предлагает отметить День программиста в стиле 80-х

Древний инструмент Windows может радикально снизить потребление энергии ЦОДами. Но им никто не пользуется

Дмитрий Красовский, «Т1 Цифровая Академия»: Система обучения в России подстраивается под задачи работодателей

Власти потратят 820 миллионов на кибергигиену чиновников и граждан

Как песочницы помогают бизнесу противостоять кибератакам

Создан неубиваемый аккумулятор, который можно гнуть и резать

Конференции

Цифровые HR технологии 2024

Информационная безопасность 2024

Цифровизация промышленности 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 5 46 мм: первый тест в России

Обзор ноутбука TECNO MEGABOOK K16S AMD: заметный игрок в доступном сегменте

На что способны флагманские фотокамеры в 2024 году

Показать еще

Наука

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: