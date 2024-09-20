Интерес бизнеса к искусственному интеллекту вырос на 625% за два года: исследование «Точки»

Российский бизнес стал больше интересоваться искусственным интеллектом за последние два года. Рост интернет-запросов с формулировкой «искусственный интеллект для бизнеса» вырос на 625% за два года (с 1228 в сентябре 2022 г. до 8905 в конце августа 2024 г.). К такому выводу пришли SEO-аналитики «Точки», проанализировав частотность соответствующих запросов в интернете за последние два года. Об этом CNews сообщили представители «Точки».

Аналитики отмечают, что у запроса «искусственный интеллект для бизнеса» наблюдается сезонность спроса: весной он достигает своего максимума, а летом, наоборот, падает. Это может быть связано со снижением бизнес-активности летом почти во всех сегментах в России. Конец зимы и начало весны совпадает с периодом крупных релизов топовых нейросетей, что создает дополнительный подогрев интереса. В этот сезон появляется больше всего контента: посты, курсы, видеоролики и реклама.

Аналитики «Точки» также проанализировали и другие запросы, похожие по теме. Например: «ИИ для бизнес плана», «Нейросеть для названия бизнеса», «Чат бот для бизнеса» и др. Общий спрос по этим запросам увеличился с 10 362 в сентябре 2022 г. до 22 095 в конце августа 2024 г., рост составил +113% за два года.

«Предполагаю, что такой резкий рост интереса связан с запуском ChatGPT в ноябре 2022 г. и последовавшей волной “хайпа” вокруг генеративного ИИ. Возможности моделей резко скакнули и продолжают бурно расти. Каждую неделю выходит несколько релизов, а ИИ-стартапы привлекают огромные раунды инвестиций через несколько месяцев после основания. Все это вызывает у предпринимателя закономерные вопросы: как я могу использовать эти возможности в своем бизнесе? Не упускаю ли я что-то важное? На самом деле, примеров когда бизнес принципиально вырос за счет нового ИИ пока не так много. Я думаю, что настоящий потенциал еще не раскрыт. С временем “хайп” спадет, и на смену ему придут прорывные решения в бизнесе на основе современного ИИ», — сказал менеджер ИИ-продуктов в «Точке» Михаил Корочкин.

Точка Динамика всех запросов, связанных с использованием ИИ бизнесом, за два года

Узкоспециализированные запросы кластера, такие как, «чат бот для бизнеса» показали более скромные показатели. Рост с 3274 в сентябре 2022 г. до 5558 в августе 2024 г. составил 69%.

«Боты для рассылки» колеблются в районе 5000 и не показывают значительного роста.

«Боты для колл центра/звонков» показали спад с 1359 в сентябре 2022 г., до 670 в августе 2024 г., что составило -50%.

Спад преимущественно связан с тем, что технологии основаны на логике вопросов и ответов и являются более старой концепцией, без использования ИИ.

Остальные кластеры показали небольшой рост.