Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» с российской системой трехмерного проектирования «Компас-3D»

Подтверждена совместимость операционной системой «МСВСфера» вендора «Инферит» с системой 3D-проектирования «Компас-3D».

«Инферит» продолжает расширять список оборудования и программного обеспечения, совместимого с продуктами российского ИТ-вендора, а компания «Аскон» – планомерный перевод продуктов на отечественные ОС семейства Linux.

Проведенные совместно с компанией-разработчиком «Аскон» испытания показали корректную работу ОС «МСВСфера АРМ 9» с системой «Компас-3D». «Компас-3D» применяют для проектирования изделий основного и вспомогательного производств в различных отраслях промышленности, в том числе в машиностроении, приборостроении, металлургии, промышленном и гражданском строительстве, при производстве товаров народного потребления.

Операционная система «МСВСфера» внесена в список отечественного программного обеспечения и входит в семейство ОС, которые с 2013 г. используются в государственных и коммерческих организациях. Версия для автоматизированных рабочих мест обеспечивает у среду для конечных пользователей, поддерживая ряд офисных и специализированных приложений.

Проверка работоспособности «Компас-3D v22» на операционной системе «МСВСфера АРМ 9» производилась по сценариям работы пользователей, которые рассматриваются в рамках обучающего курса «Трехмерное моделирование деталей и сборочных единиц в системе «Компас-3D».

«Мы стремимся обеспечить пользователям ОС «МСВСфера» широкий выбор совместимого ПО, включая востребованные отраслевые решения. Подтверждение совместимости с «Компас-3D», признанным стандартом для проектирования в промышленности, это важный шаг в этом направлении. Теперь российские предприятия могут использовать привычный инструментарий «Компас-3D» на базе отечественной реестровой ОС, что способствует повышению их технологической независимости», — сказал Мурад Мирзоев, директор по развитию «Инферит».

«Выпуск «Компас-3D» с полной поддержкой Linux планируется в 2025 г., альфа-версию мы уже демонстрируем заказчикам, а бета-версия ожидается до конца текущего года. Однако возможность работы в «Компас-3D» на отечественных операционных системах, основанных на Linux, доступна с 2022 г. — с использованием приложения WINE@Etersoft. Компоненты данного решения включены в реестр российского программного обеспечения, а пользователям оказывается гарантийная и техническая поддержка. Мы регулярно проверяем работоспособность связки продуктов «Компас-3D» + WINE@Etersoft с различными операционными системами. Работы по тестированию ОС «МСВСфера» успешно завершены, совместимость подтверждена», — отметил Дмитрий Гинда, директор по маркетингу «Аскон-Системы проектирования».