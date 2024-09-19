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«Гравитон» увеличил производство серверов на процессорах Intel Xeon 5-го поколения

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» увеличивает объем серверных устройств, доступных для заказа через партнеров — сегодня на складе компании доступно более тысячи платформ на базе материнской платы «Урал» с процессорами Intel Xeon пятого поколения. Об этом CNews сообщили представители «Гравитона».

Серверы С2122ИУ, С2242ИУ и С2252ИУ — это флагманские модели «Гравитон» и первые в России реестровые серверы общего назначения с поддержкой процессоров Intel Xeon 5-го поколения. Они внесены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России в апреле этого года. Теперь партнерам «Гравитон» доступен увеличенный складской запас устройств с оперативным сроком поставки.

Серверы на процессорах новейшего поколения предназначены для предприятий, стремящихся повысить производительность вычислительных систем. Процессоры Intel Xeon 5-го поколения (Emerald Rapids) обеспечивают высокую производительность и энергоэффективность, что делает их идеальными для задач, требующих больших вычислительных ресурсов.

Модели С2122ИУ, С2242ИУ и С2252ИУ протестированы с различными моделями процессоров пятого поколения — Silver, Gold и Platinum с тепловыделением (TDP) до 350 Вт. Также проверена работоспособность серверов с двумя графическими ускорителями (GPU) Nvidia A100.

Оборудование типоразмера 2U произведено на базе материнской платы «Урал», позволяющей создавать различные конфигурации за счет большого числа линий PCI-E, возможности использовать от 12 до 25 шпиндельных и твердотельных накопителей и установки до 8 Тб ОЗУ стандарта DDR5.

«Запрос на серверные мощности в России растет — особенно за счет распространения задач, связанных с ИИ, включая машинное обучение, распознавание образов, работу с большими языковыми моделями и нейросетями. «Гравитон» первым в России вывел на рынок реестрового оборудования серверы на базе процессоров новейшего поколения и уже нарастил производство этих устройств. Мы поддерживаем неснижаемый запас в 300 серверов данной серии», — сказал Александр Фильченков, директор департамента серверных и сетевых систем «Гравитон».

Серверы на базе материнской платы «Урал» также поддерживают процессоры Intel Xeon четвертого поколения (Sapphire Rapids), которые обеспечивают высокую производительность при большей экономичности.

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