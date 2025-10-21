Замену документов при браке и разводе упростят россиянам на «Госуслугах»

На портале «Госуслуг» появится комплексное заявление, которое позволит поменять различные документы, такие как водительское удостоверение и другие, для ситуаций, связанных с замужеством или разводом. На портале «Госуслуг» в октябре 2025 г. уже реализуется специальная жизненная ситуация под названием «Замена документов», однако новый ИТ-сервис позволит одновременно подать единое заявление.

Новый ИТ-сервис

В октябре 2025 г. россияне, сменившие фамилию в связи с замужеством или разводом, смогут заменить водительские права или загранпаспорт через комплексное заявление на портале «Госуслуги», пишет ТАСС.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ заместителя главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России Сергея Цветкова на обращение депутатов думской фракции «Новые люди». «В рамках реализации жизненной ситуации планируется создание функциональности ИТ-сервиса комплексного заявления на замену российского национального водительского удостоверения», — указано в документе.

По информации Минцифры, на портале «Госуслуг» уже реализуется специальная жизненная ситуация под названием «Замена документов». Однако новый ИТ-сервис позволит одновременно подать единое заявление на замену следующих документов: российское национальное водительское удостоверение; регистрационные документы на транспортное средство; заграничный паспорт гражданина России; документы из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

21 октября 2025 г. при смене фамилии россиянам необходимо заменить ряд документов. Если этого не сделать в определенный срок, гражданину грозит штраф. Так, водительские права и свидетельство о регистрации (СТС) можно поменять через «Госуслуги» или в отделении Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) только после получения паспорта с новой фамилией. Стоимость — 500 руб. за замену СТС, 2 тыс. руб. — за замену прав.

Новый ИТ-сервис призван упростить процедуру замены документов, объединив несколько государственных услуг в единый процесс. Это позволит гражданам сэкономить время и упростить процедуру оформления необходимых документов при изменении семейного положения.

Налоговый вычет

Как информировал CNews, 15 октября 2025 г. на портале «Госуслуги» запущена жизненная ситуация для оформления наиболее востребованных налоговых вычетов, сообщил Председатель Правительства – руководителя Аппарата Правительства России Дмитрия Григоренко. Он отметил, что данная опция помогает гражданам оформить востребованные виды налоговых вычетов, не покидая портала. ИТ-сервис дает возможность последовательно пройти этапы оформления, а также получить исчерпывающую информацию о том, какие есть виды налоговых вычетов.

Новая жизненная ситуация упрощает процедуру оформления налогового вычета, а также снижает риски передачи своих данных ненадежным организациям, которые оказывают услуги по заполнению налоговых деклараций. Также ИТ-сервис помогает определить, какой вид налогового вычета они могут получить. Так, если в течение года были расходы на обучение, спорт, лечение, гражданин может обратиться за социальным налоговым вычетом.

Господин Григоренко напомнил россиянам, что налоговый вычет уменьшает налогооблагаемый доход и, как следствие, снижает налог на доходы физических лиц, также можно с его помощью вернуть часть уже уплаченного налога, например, с зарплаты или уменьшить сумму налога к уплате в бюджет при ряде операциях, например, при продаже недвижимости.

Статистика работы «Госуслуг»

Летом 2025 г. Дмитрий Григоренко представил Президенту России Владимиру Путину некоторую статистику работы портала «Госуслуг» и результаты цифровизации российского государственного сектора. Ежедневная аудитория портала достигла 14 млн пользователей, а общее количество зарегистрированных граждан превысило 100 млн человек.

По словам Дмитрия Григоренко, портал предоставляет доступ к более чем 1,6 тыс. различным государственным услугам и сервисам в цифровом формате. Для сравнения, многофункциональные центры ежедневно посещают лишь 540-550 тыс. человек.

Григоренко сообщил о внедрении ИТ-системы жизненных ситуаций, которая объединяет связанные услуги в единые пакеты. На портале функционируют 35 таких сценариев, каждый из которых включает в среднем 17 отдельных услуг. Переход к данному формату обслуживания существенно повышает эффективность взаимодействия граждан с государством.

Использование жизненных ситуаций позволяет сократить срок оказания услуг на 35%, уменьшить количество необходимых документов на треть и снизить число визитов для получения услуги на 64%. Такой подход формировался на основе обратной связи от граждан о наиболее удобных способах получения государственных услуг.

По данным Минцифры, наибольшей популярностью среди жизненных ситуаций пользуется сервис «Поступление в высшее учебное заведение онлайн», которым в 2025 г. воспользовались более 2 млн человек. На втором месте находится ситуация «Участие в спортивных мероприятиях» с показателем 136 тыс. пользователей.

Сервис «Выезд на охоту и рыбалку» занимает третью позицию по востребованности — им воспользовались более 100 тыс. человек в 2025 г. Жизненная ситуация «Многодетная семья» привлекла 124 тыс. пользователей, а недавно запущенный сервис «Выход на пенсию» — 160 тыс. граждан.

Господин Григоренко отметил высокую популярность даже специализированных услуг. Сервисы для охотников и рыболовов вошли в топ-5 наиболее востребованных жизненных ситуаций, что демонстрирует широкий спектр потребностей граждан в цифровом получении государственных услуг.