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Виктор Урусов: Экономический эффект от работы с данными может составить до 10% ВВП ежегодно

Виктор Урусов, генеральный директор компании Скала^р, разработчика и производителя модульной платформы для построения корпоративной ИТ-инфраструктуры, обсудил вместе с региональными министрами цифрового развития и представителями разработчиков векторы развития рынка данных на Kazan Digital Week.

Глава Скала^р отметил, что потенциальный экономический эффект от работы с данными (прогнозирование спроса, сокращение цепочек поставок, DataDriven-подхода) может составить до 10% ВВП ежегодно.

Крупнейшие компании банковской отрасли, телекома, ритейла начали накапливать и обрабатывать данные, чтобы использовать их в своих интересах, в том числе, в конкурентной борьбе. По оценке Скала^р, такие организации направляют около 50% инфраструктурных бюджетов на построение аналитических хранилищ данных.

Однако для формирования экономической ценности отрасль должна объединиться и создать глобальную цифровую экосистему, в которой будут собираться, систематизироваться и обмениваться данными компании, госучреждения и частные лица. Определяющую роль в этом процессе должны сыграть государственные инициативы в области регулирования и программ поддержки.

Важной задачей в разрезе экономики данных является построение суверенной инфраструктуры для вычислений и хранения информации внутри страны. «За последние годы сформировался отечественный технологический стек для построения корпоративных хранилищ, который мы успешно апробировали при создании крупнейших государственных систем. Под каждую из этих технологий были разработаны специализированные решения — программно-аппаратные комплексы (ПАК), обеспечивающие предельную производительность, стабильные показатели систем под нагрузкой и эффективную эксплуатацию», — отметил генеральный директор Скала^р Виктор Урусов.

ПАК рекомендованы для создания доверенной инфраструктуры. Они реализуют не только требования информационной безопасности и технологической независимости, но и функциональной устойчивости.

В результате компании начали отказываться от точечного импортозамещения отдельных информационных систем в пользу построения нового комплексного технологического ландшафта на базе ПАК. За последние 1,5 года появились успешные референсы по созданию целевой доверенной ИТ-инфраструктуры, которые начали формировать отраслевые стандарты и служить ориентиром для всего рынка.

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