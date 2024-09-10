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Цифровое страхование логистики пошло в регионы

За первое полугодие 2024 г. в топ-10 регионов по приросту перевозок в Республике Татарстан, Свердловской и Челябинской областях зафиксирован наибольший прирост по объемам цифрового страхования логистики. Такими данными делятся аналитики цифровой платформы сопровождения страхования грузоперевозок Zunami (бывшая «Цунами», разработчик — ИТ-компания «Инносети»).

По данным Zunami, регионы Поволжья и Урала стали лидерами по приросту застрахованных грузов по итогам первых шести месяцев 2024 г. По сравнению с аналогичным периодом 2023 г. число таких грузов, отправленных из Республики Татарстан, увеличилось на 11%, из Свердловской и Челябинской областей — на 8% в каждой. Столицы этих регионов лидируют и по приросту запросов на стоимость страховки, рассчитанной с помощью Zunami: по отравлениям из Екатеринбурга и Челябинска этот показатель увеличился на 50%, из Казани — на 57%. Об этом CNews сообщили представители компании «Инносети».

Вместе с тем, абсолютными лидерами по объему страхования остаются Москва и Санкт-Петербург — на их долю приходится 38% всех отправлений. Аналитики платформы Zunami отмечают, что на топ-10 городов России по этому показателю приходится более половины (56%) всех застрахованных грузов.

Самыми популярными городами назначения грузов по данным платформы стали города-миллионники Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск, Нижний Новгород, Краснодар и Екатеринбург. На их долю пришлось лишь 22% от общего объема страхования грузоперевозок.

«Мы видим, что цифровое страхование логистики все активнее проникает в регионы. Развитие инфраструктуры вкупе с усложнением цепочек поставок и появления новых рисков делает страхование важным инструментом логистического риск-менеджмента. Наша задача — сделать процесс сопровождения страхования грузоперевозок удобным, понятным и прозрачным для страховых компаний и их клиентов», — сказал Артем Ефимов, генеральный директор платформы Zunami.

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