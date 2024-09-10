СКБ «Контур» и «ТрансТехСервис» стали стратегическими партнерами

Руководитель Верхневолжского регионального центра СКБ «Контур» Максим Пырьев и финансовый директор ООО «УК "ТрансТехСервис"» Андрей Тарасов в подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители СКБ «Контур».

Партнеры договорились о стратегическом партнерстве, которое включает в себя долгосрочное сотрудничество компаний в области цифровой трансформации бизнес-процессов в условиях импортозамещения программного обеспечения.

Деятельность будет направлена на модернизацию цифровой инфраструктуры компаний, а также совместную разработку устойчивой бизнес-модели для адаптации к изменениям современной digital-экономики.

Максим Пырьев, руководитель Верхневолжского регионального центра СКБ «Контур»: «Компания «ТрансТехСервис» много лет успешно занимается развитием такого технологичного и клиентоориентированного сегмента рынка как автопродажи. Сегодня это один из крупнейших региональных автодилеров в России, его сеть включает более 100 дилерских центров в 11 городах страны. Соглашение о стратегическом партнерстве между «Контуро»м и «ТрансТехСервисом» позволит объединить усилия по обмену компетенциями и выработке новых цифровых решений в условиях перехода на отечественные ИТ-продукты. Уверен, это повысит эффективность бизнес-процессов, качество обслуживания клиентов и станет еще одним шагом на пути долгосрочного развития наших компаний».

Еще одна цель соглашения – реализация проектов, связанных с робототехникой и искусственным интеллектом, а также оказание друг другу консультационной поддержки и взаимный обмен опытом в рамках собственных компетенций Контура и ООО «УК "ТрансТехСервис"».

Андрей Тарасов, финансовый директор ООО «УК "ТрансТехСервис"»: «Компания ТТС и «Контур» уже долгое время сотрудничают в сфере юридически значимого взаимодействия, и мы рады, что наше партнерство переходит на новый уровень. Цифровизация взаимодействий между участниками рынка активно развивается как в количественном, так и в функциональном аспектах. Переход множества типов коммуникаций в цифровую среду создает новые возможности для оптимизации процессов и повышения эффективности работы. Мы уверены, что совместные усилия позволят нам улучшить качество предоставляемых услуг и будут способствовать устойчивому развитию и конкурентоспособности на рынке».