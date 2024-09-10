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BPMSoft и Postgres Professional подтвердили совместимость продуктов

Компании Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft), разработчик low-code-платформы BPMSoft, объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу процессно-ориентированной платформы BPMSoft c СУБД Postgres Pro Enterprise, Postgres Pro Standard и их сертифицированными редакциями (версии 13, 14, 15 и 16).

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

Платформа BPMSoft обеспечивает автоматизацию и управление бизнес-процессами крупных и средних компаний в единой цифровой среде. Основанная на передовых технологиях, BPMSoft предлагает широкий набор инструментов low-code- и no-code-разработки, которые позволяют даже специалистам без навыков программирования проектировать, тестировать и запускать корпоративные приложения в течение нескольких часов. BPMSoft обеспечивает высокий уровень соответствия требованиям надзорных органов в сфере информационной безопасности. BPMSoft входит в список рекомендованных к использованию на объектах критической информационной инфраструктуры России и имеет сертификат ФСТЭК четвертого уровня доверия — самого высокого для систем, не обрабатывающих данные, относящихся к государственной тайне. Платформа BPMSoft обладает возможностями интеграции со сторонними сервисами внутри ИТ-контура компании, а также предлагает более 100 готовых решений от сертифицированных партнеров-разработчиков.

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