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«Агропромкомплектация» внедрила BI-систему управления в свиноводстве

ГК «Агропромкомплектация» начала контролировать производственную деятельность всех своих свинокомплексов при помощи интерактивной платформы. Ежедневно в автоматическом режиме BI-система собирает 1,7 тыс. показателей и визуализирует их в единый дашборд. Например, это данные по поголовью с детализацией животных по группам, среднесуточные привесы, информация по реализации живка на убой. Также в систему поступают данные от элеваторов по объему хранения зерна и от комбикормовых заводов по объему производства гранулированных кормов, причем отражается даже количество содержащихся в них полезных элементов: клетчатки, кальция, протеина, фосфора и т.д. Фиксируется объем потребления кормов. И главное − система не просто консолидирует информацию от объектов в цепочке полного цикла производства свинины, но и анализирует ее. Например, определяет, при каком рационе достигается максимальный привес животного.

«Подготовка консолидированной отчетности на ежедневной основе повышает качество принимаемых управленческих решений, − отметила директор департамента информационных технологий ГК «Агропромкомплектация» Алексей Леонов. − Система дает нам объективные данные по выверенной методологии. Не тратятся ресурсы на сбор и обработку информации, исключен человеческий фактор. За счет сравнительного анализа деятельности свинокомплексов удается выявить лучшие практики. Рассчитывается общий экономический эффект деятельности.

В ГК «Агропромкомплектация» входят 24 свинокомплекса: 16 расположены в Курской области, 6 − в Тверской, 2 – в Рязанской. Региональные подразделения группы компаний с внедрением BI-системы получили оперативный доступ к информации друг друга. Специалисты видят дашборды, в том числе, и с мобильных телефонов.

ИТ-решение легко масштабируется на новые свинокомплексы. Данные на платформу поступают из «».

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