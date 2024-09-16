Сбербанк выпустил суперполезное умное устройство, которое не даст замерзнуть зимой. Цена

В каталоге умных устройств Сбербанка появился умный терморегулятор, которым можно управлять как вручную, так и удаленно, а также при помощи сценариев. Он подойдет почти к любым современным батареям и не потребует дополнительного похода в магазин сантехники. Работает новинка по протоколу Zigbeee и питается от батареек – заявлен год автономной работы.

Замерзнуть не получится

Сбербанк сообщил CNews о релизе нового устройства из коллекции умных гаджетов – терморегулятора для домашних или офисных радиаторов. Он позволяет поддерживать требуемую температуру в помещении, чтобы не страдать от чрезмерно горячих батарей, и умеет автоматически включаться, если помещении становится слишком холодно.

Продажи новинки Сбербанка уже начались – к моменту выпуска материала его рекомендуемая розничная цена составляла 4000 руб.

За разработку регулятора отвечала компания SberDevices – бывшая «дочка» Сбербанка», которую он продал в начале 2023 г. Редакция CNews обратилась в Сбербанк с вопросом о времени, затраченном на разработку, и ожидает ответа.

Сбербанк Заявлено, что регулятор подойдет к большинству радиаторов

Согласно инструкции, размещенной на сайте SberDevices, из российского у терморегулятора лишь страна разработки и бренд, а производится он в Китае.

Вместо одного устройства – два

Терморегулятор Сбербанка лишен модулей Bluetooth и Wi-Fi – по крайней мере, в спецификациях на сайте разработчиков они не упомянуты. Зато есть поддержка протокола Zigbee, на который делают ставку все крупные производители умных устройств, в том числе и «Яндекс», и который позволяет гаджетам взаимодействовать между собой без подключения к интернету.

В этой связи для управления терморегулятором потребуется докупить умный хаб Sber или колонку SberBoom Home, которая сама по себе поддерживает протокол-Zigbee и, как сообщили CNews в Сбербанке, «является полноценной альтернативой хабу». Хаб к моменту выхода материала стоил 2500 руб., а колонка SberBoom Home – 8000 руб.

Домклик Чтобы управлять регулятором удаленно, придется купить у Сбербанка ил колонку, или хаб

Редакция обратилась в Сбербанк с вопросом о возможности использования гаджетов других брендов для управления терморегулятором и ожидает ответа.

Как подключить

Согласно официальной инструкции, терморегулятор работает от трех стандартных батареек АА (пальчиковых), заряда которых хватит приблизительно на год при изменения температуры 30 раз в день. В инструкции говорится, что корпус выполнен из пластика (хотя на сайте указано, что он металлический) и имеет размеры 96х58 мм. На нем есть «крутилка» для ручного управления температурой и мини-дисплей, на который выводятся технические сообщения и текущая температура.

Диапазон регулировки температуры составляет от +5 до +30 градусов Цельсия, шаг регулировки – 0,5 градуса. Ход штока не превышает 6 мм. В комплект поставки входят батарейки и набор переходников и удлинителей штока. Базовое резьбовое соединение – М30х1,5 мм. Подключать регулятор можно через переходники: М28х1,5 мм, Caleffi, Giacomini, Danfoss (RA, RAV, RAVL). Сбербанк утверждает, что установить терморегулятор можно своими силами, без вызова сантехника.

Как пользоваться

Терморегулятор базируется на протоколе Zigbee 3.0. После установки на радиатор потребуется подключить устройство к хабу или умной колонке SberBoom Home Сбербанка, но в целом это необязательный шаг, если нет потребности в удаленной регулировке. На корпусе устройства есть колесико ручной регулировки.

Сбербанк Новинка умеет работать с автоматическими сценариями

Удаленное управление, согласно сайту разработчиков, возможно через приложения «Салют» и Homuz (в инструкции также говорится о Сбербанк Онлайн»), в которых можно создавать различные сценария работы терморегулятора. Например, можно автоматически снижать температуру в помещении на время, пока в нем никого нет.

На сайте заявлена поддержка платформ iOS, Android и StarOS. В случае с iOS можно использовать веб-приложения Сбербанка, поскольку полноценные его приложения Apple регулярно удаляет из App Store в рамках антироссийских санкций.

Также в новинке есть несколько режимов работы. Она может работать в полностью ручном режиме, всегда поддерживая заданную температуру, и имеет защиту от детей. Также у нее есть режим защиты от замерзания – если отопление выключено, и в комнате температура упала ниже 5 градусов Цельсия, терморегулятор автоматически включит отопление и вновь выключит его, когда воздух прогреется до 7 градусов.

Sber Devices Колесико ручной регулировки

Также есть режим обнаружения открытого окна, который не позволит батареям работать вхолостую и «подогревать улицу», тратя при этом деньги владельца помещения. Если в течение пяти минут температура в помещении упадет больше, чем на 1,5 градуса, отопление автоматически выключится. «По нашим предварительным расчетам, благодаря терморегулятору и сценариям умного дома Sber можно сэкономить около 10-15% годовых затрат на отопление в домах и квартирах с индивидуальными теплосчетчиками. Конечная сумма экономии зависит от индивидуальных особенностей теплопотребления», – сказала CNews CEO умного дома Sber Екатерина Гельфанд.

Отдельно стоит упомянуть режим удаления накипи, при котором каждый понедельник терморегулятор полностью откроет кран радиатора, чтобы под потоком воды смыть все образовавшиеся отложения.