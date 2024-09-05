CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Электроника
|

Студент Университета МИСИС создал прототип дрона-курьера

Магистрант НИТУ МИСИС Марк Неволин разработал прототип квадрокоптера, который в перспективе сможет доставлять небольшие грузы до двух кг в городских пределах. Благодаря легковесной конструкции и простоте сборки дрон можно модифицировать под нужды заказчика: геодезию, аэрофотосъемку, поисково-спасательные операции и сельское хозяйство. Об этом CNews сообщили представители МИСИС.

Как отмечает Марк Неволин, толчком для создания прототипа послужил возросший спрос на БПЛА для перевозки малых посылок, а также развитие электронной коммерции и онлайн торговли в условиях городской застройки и транспортных пробок. Подобные устройства уже широко применяются в картографии, логистике и службах спасения.

«Разработка решений, которые позволят организовать рентабельное производство беспилотных летательных аппаратов для внутреннего рынка, сегодня стоит особенно остро. Нашему студенту в рамках дипломной работы удалось создать прототип квадрокоптера, у которого есть перспективы развития и доработки до полезного применения. Вообще, ребята из Студенческого конструкторского бюро регулярно находятся на связи с представителями бизнес-партнеров вуза по разным проектам, знают их потребности и отрабатывают инженерные решения под текущие нужды рынка, чтобы после получения диплома применить свои компетенции», — сказал заведующий кафедрой инжиниринга технологического оборудования НИТУ МИСИС Алексей Карфидов.

dron-kurer700.jpg
Студент Университета МИСИС создал прототип дрона-курьера

Сердце аппарата — полетный контроллер, который отвечает за распределение сигналов, поступающих от моторов и видео передатчика. Наряду со встроенным GPS, компасом и гироскопом он обеспечивает маневренность аппарата в воздухе и позволяет точно ориентироваться в пространстве.

«Этот проект может быть интересен для развития логистики и транспортной отрасли, так как он обеспечивает более эффективное и экономичное решение для перевозки грузов небольших размеров. Такой БПЛА может использоваться для доставки медицинских препаратов, пищевых продуктов, документов и других товаров с минимальными затратами времени и ресурсов», — сказал Марк Неволин.

При интересе и инвестициях со стороны бизнеса, аппарат сможет удовлетворить потребности российских предпринимателей в доступных и эффективных беспилотных системах. При доведении до серийного производства, стоимость дрона будет гораздо ниже, чем у аналогов, изготовленных с применением более дорогих деталей и сложных производственных процессов. Низкая цена возможна благодаря доступным компонентам — литий-полимерным батареям, бесщеточному электродвигателю и регуляторам оборотов. Корпус печатается из полилактида на 3D-принтере.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

ИТ-система для защиты прав человека и мониторинга соцсетей обойдется властям в полмиллиарда

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

Облачные магнаты держат мир в дураках. Облака бесполезны: они отнимают у бизнеса собственную ИТ-инфраструктуру и не экономят ему деньги

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

В России разработали «самый компактный в мире» радиопередатчик для пикоспутников

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как умирали знаменитые мессенджеры: история провалов

Как выбрать смартфон и ноутбук для учебы в 2024 году: лучшие устройства от TECNO

Обзор беспроводного вертикального пылесоса Hyundai HYV-S7970: легкий и маневренный

Показать еще

Наука

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS