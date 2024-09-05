«Первый Бит»: несмотря на усилия Минстроя, 62% строительных компаний не автоматизируют бизнес в 2024 году

Минстрой России обозначил ключевые задачи на 2024 г. по цифровизации строительной отрасли, а также по переходу на отечественное ПО.

Следствием такой задачи должно послужить увеличение количества строительных предприятий, которые подвергнутся цифровой трансформации, что повлияет на улучшение показателей операционной эффективности каждого из этих предприятий.

«Офис Спортивная» интегратора ИТ-решений «Первый Бит» провел исследование реального уровня автоматизации в строительной отрасли. Для этого эксперты опросили более 100 российских компаний. В результате исследования выявилось, что 62% строительных компаний не планируют в 2024 г. проводить автоматизацию бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Основными барьерами на пути к автоматизации респонденты отметили низкий приоритет ИТ-технологий и плохую осведомленность о том, с чего начать проект автоматизации.

Более 60% компаний отрасли понимают, что автоматизация сможет повлиять на уменьшение ручного труда, но всего 20% предприятий оценивают автоматизацию, как реальную возможность увеличить прибыль компании.

Эксперты ИТ-интегратора отмечают, что увеличение прибыли – глобальная цель, которую необходимо дробить, в ходе ее достижения, на более мелкие этапы. Автоматизировать можно конкретные процессы учета, планирования и контроля. Но если нет понимания текущих недостатков процесса и того, что в них необходимо оптимизировать, автоматизация не даст ожидаемого эффекта – получения прибыли. Цель должна быть конкретной, а путь достижения понятным.

«Прежде всего, незнание, с чего начать проект автоматизации, говорит о непонимании необходимости методологической проработки своих бизнес-процессов и назначения ответственных за изменения в команде заказчика. В результате ожидания не оправдываются: проект либо откладывается, либо реализуется поверхностно и с ошибками. В свою очередь, все это приводит к некорректной и некомфортной работе ИТ-решения», – сказал руководитель отдела отраслевой автоматизации в компании «Первый Бит» Вадим Ривкин.

Автоматизация – это всегда сложный процесс и, возможно, даже болезненный. Часто в компаниях нет выделенного подразделения или хотя бы специалиста, отвечающего за ИТ или автоматизацию. В свою очередь, сотрудники разных подразделений могут не знать преимуществ автоматизации или владеют ложной информацией, которая может вызывать негативное отношение. Подробнее об этом рассказала Людмила Сидорина, финансовый директор генподрядчика «Инновационный кластер» (входит в группу «Родина»).

Эксперты «Первого Бита» советуют: прежде всего обзавестись техническим специалистом, который будет оказывать поддержку и отработку всех возникающих вопросов; разработать текстовые или видео инструкции для исполнителей максимально простым и доступным языком.

«При выстраивании любого, даже самого маленького бизнес-процесса, необходимо разграничить права, в будущем это поможет сохранить справочники и данные, а также каждый раз ставить себя на место исполнителя и оценивать, насколько это применимо в реальной жизни. Не забываем, что стройка — это крайне динамичный организм, включающий в себя массу нюансов, не только в производственных вопросах, а также в бухгалтерском и управленческом учете. При автоматизации необходимо это учитывать», – сказала финансовый директор ООО «Инновационный кластер» Людмила Сидорина.

Исследование компании «Первый Бит» показало, что в большинстве опрошенных предприятий уже автоматизированы такие базовые функции, как бухгалтерский и налоговый учет, зарплата и управление персоналом. У компаний, планирующих автоматизацию на 2024 г., в приоритете стоит автоматизация управления строительно-монтажными работами.

Эксперты «Первого Бита» отмечают, что автоматизация контуров регламентированного и отраслевого учета приводит к снижению производственных издержек на 20%, сокращению трудозатрат и росту производительности труда на 20%, ускорению получения отчетности на 25%.

Согласно исследованию, в секторе жилищно-гражданского строительства преобладает потребность в автоматизации производственного учета, складской и закупочной деятельности.

В компаниях сектора промышленного строительства, помимо зарплаты и управления персоналом, автоматизирована функция управления автотранспортом.

В секторах дорожного строительства, ремонта зданий и строительства инженерных коммуникаций наблюдаются те же тенденции, что в отрасли в целом: уже установлена автоматизация бухгалтерского и налогового учета, зарплаты и управления персоналом, а на 2024 г. запланирована автоматизация строительно-монтажных работ в большинстве компаний. Также в этих секторах потребность в автоматизации отраслевых процессов не так ярко выражена, как в жилищно-гражданском и промышленном строительстве.

«В условиях постоянной конкуренции, когда рынок диктует условия сокращения издержек при уменьшении нормы прибыли, автоматизация бизнес-процессов становится одним из необходимых требований для компании, которая хочет прочно занять свое место на рынке. Крупные девелоперы и застройщики уже активно двигаются в направлении автоматизации бизнеса, тогда как многим генподрядным и подрядным организациям еще предстоит такой скачок в развитии», – сказал руководитель отдела отраслевой автоматизации в компании «Первый Бит» Вадим Ривкин.

Авторы исследования сделали вывод, что информационные технологии в отрасли на текущий момент не являются приоритетными из-за непонимания их ценности и неправильных ожиданий.

Тем не менее, автоматизация интенсивно проникает во все сферы бизнеса, и строительство не является исключением. Представленные на российском рынке технологии позволяют осуществлять детальный мониторинг хода строительства, использовать роботизированное оборудование, проверять строительные гипотезы на цифровых двойниках зданий, строить прогнозы на основе реализованных проектов и многое другое, что раньше казалось фантастикой. Темпы развития систем автоматизации таковы, что отказываться от их применения не имеет смысла – они становятся одним из существенных факторов, влияющих на прогресс и рентабельность в строительной отрасли.