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Рекомендательный сервис на основе искусственного интеллекта и больших данных подберет персональные варианты досуга от компаний «МТС Медиа»

Компания МТС Live (входит в холдинг «МТС Медиа») анонсировала рекомендательную платформу на основе больших данных и ИИ, которая предложит пользователю индивидуальные варианты развлечений. Об этом CNews сообщили представители МТС Live.

Индустрия предлагает огромное многообразие событий, среди которого сложно выбрать. К примеру, только на МТС Live одномоментно размещены около четырех тысяч мероприятий и миллионы билетов в продаже. Задача компании – помочь клиенту в нем сориентироваться и продать ему нужную, персонифицированную услугу.

Генеральный директор МТС Live Михаил Минин: «Решить проблему выбора поможет рекомендательный сервис с использованием искусственного интеллекта. Он анализирует атрибуты портрета пользователей, например, возраст и доход, на основе больших данных МТС, затем модель машинного обучения ранжирует подходящие подборки и мероприятия. После нейросеть наполняет подборки контентом о содержащихся в них событиях на основе контента ресурсов МТС Live, музыкального стримингаМТС Музыка”, книжного сервиса Строки, публикаций в СМИ и соцсетей. По сути платформа переизобретает привычный путь поиска вариантов развлечений».

В итоге пользователь получает индивидуальный сценарий проведения досуга в виде набора контента из разных сред. Это может быть концерт классической музыки или рок-фестиваль, музыкальная подборка или новый альбом исполнителя, фильм или сериал по тематике, нужный ресторан и т.д.

Компания планирует развивать платформу как через продажу билетов на спектакли и концерты на своих витринах МТС Live, Ticketland и Ticketscloud, так и через выход в новые для себя сегменты – заказ в ресторанах и другие. Рекомендательный сервис как часть стратегии развития МТС Live окажет положительное влияние на конверсию, прибыль и другие метрики.

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