«Нота визор» — один из лидеров рейтинга решений по переходу на налоговый мониторинг

Витрина данных для перехода в режим налогового мониторинга «Нота визор» заняла вторую строчку отраслевого рейтинга CNews – издания в сфере корпоративных информационных технологий в России и странах СНГ.

В основе рейтинга — балльная система оценки по ряду критериев. Аналитики присвоили продукту максимальную оценку по критерию «Функциональность», а также высоко оценили уровень кастомизации решения, современный технологический стек, возможности интеграции, встроенные модули и широкую поддержку вендора для компаний-заказчиков.

«Нота визор» включает в себя систему внутреннего контроля, возможность публикации сведений бухгалтерского и налогового учетов, удобный механизм распознавания регистров, журнал действий пользователей и сотрудников ФНС и организованное корпоративное хранилище. Платформа повышает уровень эффективности налогового планирования, позволяет свести к минимуму количество бухгалтерских ошибок, а также сократить объем требуемых документов и время проверки.

«Высокая оценка экспертов подтверждает востребованность продукта на рынке. Решение легко настраивается и интегрируется с любой учетной системой, а набор инструментов и простой интерфейс позволяют сотрудникам работать в системе без привлечения консультантов, — сказала Марина Любимова, коммерческий директор продукта «Нота визор». — Мы продолжаем развивать платформу, обеспечивая полное выполнение всех требований ФНС, включая особенности раскрытия показателей и формирования отчетностей».