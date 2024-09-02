«СберУниверситет» запустил «Истру» — цифрового помощника на базе ИИ

«СберУниверситет» представляет «Истру» — универсального цифрового помощника, который работает на основе российских и зарубежных генеративных моделей.

«Истра» находится на пересечении нескольких областей. С одной стороны, это классический ИИ-помощник, с другой — полноценная платформа онлайн-образования. Об этом CNews сообщили представители «СберУниверситета».

«За последние несколько лет форматы потребления контента серьезно изменились. Цифровые помощники на базе ИИ становятся частью образа жизни современного человека. Мы создали «Истру» и сделали ее полноценным личным ассистентом в решении ежедневных задач. Кроме того, «Истра» — преподаватель «СберУниверситета», она обучает пользователей новым навыкам через курсы, интегрированные в телеграмм. Это совершенно новый образовательный опыт, за которым будущее», – сказала Наталья Осипчук, руководитель «СберУниверситета».

«Истра» обучит новым навыкам через интегрированные в Telegram-бот образовательные курсы, расскажет о «СберУниверситете», порекомендует полезные ИИ-сервисы и научит писать запросы к нейросетям (промты).

Курсы с «Истрой» — это новый опыт в обучении, адаптирующийся под активный стиль жизни современного человека. Сейчас у цифрового помощника есть два образовательных курса, которые развивают навыки будущего — умение работать с генеративными моделями и умение мыслить критично и системно в условиях цифровизации, многозадачности и неопределенности.

Курс «Код мышления лидера» помогает по-новому взглянуть на привычные вещи, анализировать ситуации, принимать решения и прогнозировать будущее. Курс для новичков по работе с GigaChat и ChatGPT дает базовые знания по работе с генеративными моделями. Данные курсы доступны для прохождения только в «Истре».

Перед началом общения с «Истрой» можно пройти тренажер по написанию промтов. «Истра» подскажет, как правильно формулировать запросы, проверит и даст рекомендации по их улучшению.

Кроме курсов, у «Истры» есть тренажер по составлению промптов, рекомендации ИИ-сервисов со ссылками на конкретные ресурсы и чаты для свободного общения с ИИ. В чатах есть возможность как записывать голосовые сообщения, так и получать их от «Истры», а также генерировать изображения с помощью GigaChat (Kandinsky) и ChatGPT (DALL-E).

Скоро «Истра» поделится новыми курсами, в которые будет встроена модель персонализированного адаптивного обучения. Например, появятся курсы о налогах, психологии творческого мышления и менторинг. В планах создать курсы, направленные на развитие когнитивных навыков, основам agile, финансовой грамотности.

Кроме того, «Истра» будет давать персональные рекомендации по обучению на курсах и программах «СберУниверситета». В сервисе появится раздел с профилем пользователя, чтобы отслеживать персональную историю обучения: количество начатых и завершенных курсов.

Сервис бесплатный и доступен для всех.