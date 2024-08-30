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В МЭИ открыли лабораторию Цифрового проектирования компании «Свободные Технологии Инжиниринг»

В НИУ «МЭИ» открылась лаборатория Цифрового проектирования компании «Свободные Технологии Инжиниринг» («СТИ»). В церемонии открытия приняли участие ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев, генеральный директор компании «Свободные Технологии Инжиниринг» Евгений Вирцер, а также сотрудники университета и компании. Об этом CNews сообщили представители МЭИ.

Лаборатория цифрового проектирования оснащена современной компьютерной техникой и проекционным оборудованием. В новой аудитории будут учиться студенты Института энергоэффективности и водородных технологий НИУ «МЭИ», в том числе обучающиеся по совместной с «СТИ» магистерской программе «Цифровое информационное моделирование инженерных систем зданий и сооружений».

«Наше сотрудничество с МЭИ длится уже не первый год. Оно началось с небольшой идеи и сейчас охватывает BIM-технологии и проект базовой кафедры «Центры обработки данных». Необходимо привлекать молодежь в отрасль ЦОДодостроения, которая растет и становится все более важной для страны. Это инфраструктура для хранения и обработки данных, без которой сейчас нельзя представить ни одно предприятие. Мы уверены, что сможем подготовить высококвалифицированных специалистов, которые будут конкурентоспособны и востребованы. Совместная работа «СТИ» с университетом даст ребятам возможность начать успешную карьеру, и мы рады быть частью этого процесса», – сказал генеральный директор компании «Свободные Технологии Инжиниринг» Евгений Вирцер.

В настоящий момент на финальной стадии находится проект Базовой кафедры «Центры обработки данных». Часть дисциплин будет вынесена на базовую кафедру, это позволит обеспечить практикоориентированную подготовку ребят.

«Сегодня мы открыли новую лабораторию Цифрового проектирования, созданную в партнерстве с компанией «Свободные Технологии Инжиниринг». Уверен, что новая мультимедийная лаборатория станет центром притяжения для студентов, где они смогут работать над актуальными проектами, развивать свои навыки и получать опыт, необходимый для успешной карьеры. Мы нацелены на дальнейшее сотрудничество и реализацию новых идей, которые помогут продвигать научные исследования и образовательные инициативы в нашей стране», – отметил ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Создание новой лаборатории - важный шаг для дальнейшей работы университета и компании. Новые этапы сотрудничества позволят НИУ «МЭИ» совместно с «СТИ» разрабатывать программы бесплатного дополнительного профессионального образования, которые будут доступны для студентов и позволят сформировать необходимые компетенции в области проектирования инженерных систем центров обработки данных.

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