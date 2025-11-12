Центробанк России будет считать признаком мошенничества крупные банковские переводы самому себе

Центральный банк России обновит список признаков мошеннических переводов. Крупные переводы самому себе через систему быстрых платежей будут включены в перечень признаков мошеннических операций. Такая мера стала ответом на новую схему обмана, когда злоумышленники убеждают граждан перевести собственные сбережения со счетов в разных банках на один счет.

Новый признак мошенничества

Центральный банк (Центробанк) России в ноябре 2025 г. собирается включить крупные переводы самому себе по система быстрых платежей (СБП) в обновленный перечень мошеннических признаков, пишут РИА «Новости».

Со слов главы департамента информационной безопасности (ИБ) Центробанка Вадима Уварова, мошенники в 2025 г. стали убеждать россиян делать переводы себе со своих же счетов в других банках. Банки, как пояснил Уваров, будут учитывать такой перевод, если в этот же день клиент попытается перевести деньги другому человеку, которому в течение полугода не делал никаких переводов.

У банков есть перечень из шести критериев, которыми они руководствуются, когда определяют перевод как мошеннический — например, если это перевод на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции, или если в отношении получателя есть возбужденное уголовное дело. Также учитывается нетипичная телефонная активность клиента перед переводом денег.

Теперь Центробанк решил обновить список, поскольку у мошенников появились новые способы обмана, отметил господин Уваров. Приказ с новыми признаками мошеннических переводов Центробанк России опубликует в ближайшее время, добавил он.

Активность мошенников

Телефонное мошенничество стало массовым явлением в России — особенно после 2022 г., в связи с началом специальной военной операции (СВО) России на Украине. Мошенники вынуждают людей переводить или передавать им крупные суммы денег, зачастую шантажируя и угрожая якобы возбужденными уголовными делами в России за переводы Вооруженным силам Украины (ВСУ) или о государственной измене.

В июне 2025 г. заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов говорил, что жертвами телефонных мошенников ежедневно становятся 70 тыс. человек, о чем информировал CNews. Борьба с телефонным мошенничеством стала для российских властей поводом ужесточить законодательства в цифровой сфере.

Телефонные мошенники используют разные сценарии, чтобы выманить деньги и личные данные, например, под видом сотрудников банка, полиции или оператора связи. Основные признаки обмана — это давление, требование срочных действий, попытки получить конфиденциальную информацию (данные карты, пароли, код из SMS) и запугивания. Для того чтобы себя защитить, нельзя разглашать личные данные, следует прерывать разговор и перепроверять информацию через официальные каналы.

В ноябре 2025 г. московская пенсионерка перевела мошенникам почти 28 млн руб. за якобы услуги связи. В процессе они также убедили ее купить килограмм золота, передать его курьеру и съехать на съемную квартиру, ожидая задержания аферистов, которые тем временем обносили ее жилье.

Антимошеннический ИТ-сервис

Как писал CNews, c 1 марта 2025 г. у граждан в России появилась возможность обезопасить себя от мошенников, которые с помощью украденных документов и персональных данных могут оформить на их имя кредиты или займы. Хоть такая опция была и раньше — достаточно было подать заявление в банк — но она позволяла защититься от злоумышленников только в конкретной кредитной компании. Теперь же механизм самозапрета распространен на все банки и микрофинансовые организации, а сам процесс установления ограничений существенно упрощен.

У подавших заявление появится специальная отметка с датой начала действия самозапрета. После этого банки и Микрофинансовые организации (МФО) будут отвечать отказом на запросы о выдаче кредита или микрозайма.

Самозапрет доступен для всех кредитов и займов, ограничения могут быть частными или полными. Так, клиент может запретить оформлять займы дистанционно, но при личном присутствии в офисе банка или МФО ему разрешат заключить договор. Эта возможность действует с ипотекой, образовательными и автокредитами, а также уже с заключенными договорами.