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ОС «МСВСфера 9» совместима с «Р-Виртуализацией»

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) и «Росплатформа» объявили об успешном завершении испытаний на совместимость операционной системы «МСВСфера Сервер 9» и системы серверной виртуализации «Р-Виртуализация».

Проведенные испытания подтвердили полную совместимость ОС «МСВСфера Сервер 9» с системой серверной виртуализации «Р-Виртуализация» в качестве гостевой системы. Тестирование показало стабильную и эффективную работу виртуальных машин.

«Р-Виртуализация» представляет собой комплексное решение для создания высокопроизводительных виртуальных инфраструктур. Система включает в себя гипервизор с графическим интерфейсом управления, поддержкой высокой доступности и живой миграции виртуальных машин. В сочетании с системой распределенного хранения данных «Р-Хранилище», решение позволяет создавать гиперконвергентные кластеры, объединяющие вычислительные ресурсы и хранилище данных на базе стандартных серверов x86.

ОС «МСВСфера 9» – семейство операционных систем на базе ядра GNU/Linux, разработанное «Инферит» для серверов и рабочих станций. «МСВСфера Сервер 9» представляет собой полноценную альтернативу зарубежным операционным системам уровня Enterprise Linux, обеспечивая высокую степень совместимости с приложениями и сервисами, работающими на RHEL, CentOS, Oracle Linux и других системах этого класса.

«Работа операционных систем внутри виртуальных машин – один из наиболее частых сценариев в корпоративных проектах серверной виртуализации. Подтвержденная совместимость наших продуктов несет дополнительную ценность для заказчиков в виде образования «импортозамещающих стеков», упрощающих внедрение и эксплуатацию инфраструктурных решений на базе российского ПО. Подтверждённая совместимость ОС «МСВСфера» с ПО компании «Росплатформа» также может лечь в основу ПАКов от «Инферит», включающих серверы собственного производства», — сказал Сергей Члек, управляющий директор «Росплатформы».

«Это партнерство – важный шаг в расширении экосистемы совместимых отечественных решений. Совместимость ОС «МСВСфера» с «Р-Виртуализацией» позволяет нашим клиентам создавать гибкие и надежные виртуальные инфраструктуры на базе полностью российских технологий. Мы продолжим работу по расширению списка совместимых решений, чтобы предоставить нашим пользователям максимальную свободу выбора при построении ИТ-инфраструктуры», – отметил Дмитрий Баранов, директор продуктов «Инферит ОС».

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