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Content AI интегрирует IDP-технологии в модульную платформу DocTrix от вендора i-Sys

Content AI, разработчик решений для интеллектуальной обработки информации, и i-Sys, разработчик облачной DPA- платформы DocTrix Platform, призванной заместить Microsoft SharePoint, договорились о технологическом сотрудничестве, которое поможет российским заказчикам повысить эффективность управления документо-ориентированными бизнес-процессами. Об этом CNews сообщили представители Content AI.

Компании протестировали совместную работу платформы для автоматизации бизнес-процессов DocTrix и флагманских IDP-решений (IDP, Intellectual Document Processing) Content AI – ContentReader Server и ContentСapture.

ContentReader Server осуществляет автоматическую конвертацию всех поступающих на вход бумажных документов в форматы, доступные для поиска, например, PDF. ContentСapture обеспечивает распознавание, классификацию документов и извлечение данных с последующим переносом в различные бизнес-приложения DocTrix.

Файлы и данные экспортируются с высокой скоростью и сразу же становятся доступными в библиотеках DocTrix. Технологическая интеграция предоставляет возможности полнотекстового поиска по всем файлам локальной сети, включая документы форматов PDF, TIFF, JPEG, что обеспечивает быстрый поиск нужной информации.

Интеллектуальная обработка документов – один из базовых цифровых инструментов, необходимых для компаний, которые сталкиваются с большим потоком бумажных и сканированных документов: актов, счетов-фактур, договоров, отчетов, анкет. Решения Content Al для DocTrix помогут оптимизировать рабочие процессы сразу нескольким подразделениям: бухгалтерии, административному, финансовому, юридическому отделам, а также службам, которые взаимодействуют с клиентами.

«Объединяя возможности своих решений мы достигаем синергетического эффекта для заказчиков. Это и повышение производительности за счет сокращения ручных операций, и устранение связанных с этим рисков, и ускорение работы с большим объемом бумажных документов, и сокращение операционных расходов», – сказала Светлана Дергачева, генеральный директор Content AI.

«Сегодня формат совместной работы партнеров дает максимальный эффект как для поставщика, так и для покупателя. История создания бандла была успешна при участии иностранных вендоров Microsoft SharePoint и Kofax. И этот проверенный подход мы решили адаптировать для заказчиков в России на базе российского ПО: DocTrix + ContentAI», – сказала Юлия Железнова, руководитель отдела продаж и партнерского направления DocTrix (вендор i-Sys).

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