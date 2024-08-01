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Жителям еще 119 сел Оренбуржья стала доступна связь 4G «МегаФона»

В еще 119 сел Оренбуржья пришли новые скорости мобильного интернета. Более 36 тыс. сельчан в Оренбургской области получили возможность пользоваться быстрым мобильным интернетом и качественной голосовой связью «МегаФона». В рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» «МегаФон» развернул сеть четвертого поколения (4G) в селах и деревнях с населением от 100 до 500 человек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Мобильный интернет на скорости до 55 Мбит/с позволяет местным жителям работать удаленно, проходить курсы на образовательных платформах, общаться с близкими по видеосвязи. Кроме того, им стало проще получать государственные услуги, записываться на прием к врачу, оплачивать счета, пользоваться банковскими приложениями и решать другие повседневные задачи.

Технические специалисты провели работы в 28 районах, в том числе в Акбулакском, Адамовском, Кувандыкском, Соль-Илецком, Северном, Светлинском, Красногвардейском и Шарлыкском. За счет активации среднего диапазона частот связисты обеспечили здесь стабильное покрытие и достаточную емкость сети. Абоненты теперь могут скачивать большие объемы информации даже в часы пиковой нагрузки на телеком‑оборудование.

«Проект “Устранение цифрового неравенства” помогает обеспечить сельским жителям доступ ко всем необходимым интернет-сервисам. Расширение инфраструктуры шло совместно с региональным министерством цифрового развития и связи. Благодаря общим действиям в небольшие и удаленные поселения пришла надежная мобильная связь», — сказал директор «МегаФона» в Оренбургской области Никита Пикульников.

Высокую потребность в услугах связи подтверждает постоянный рост дата‑трафика в селах и деревнях Оренбуржья. Летом 2024 г. показатель увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., средний расход передачи данных на одного абонента вырос пропорционально.

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