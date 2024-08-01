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Yclients и Cash&IT: зарплата под контролем сотрудников

Теперь работники салонов красоты, фитнес-студий и массажных салонов могут самостоятельно перечислять себе зарплату в любой удобный момент. Это стало возможным благодаря интеграции Yclients — сервиса для увеличения прибыли и количества записей — и финтех-платформы Cash&IT. Интеграция снимет с владельцев лишнюю нагрузку и даст сотрудникам свободу в управлении своими финансами. Об этом CNews сообщили представители Yclients.

Yclients позволяет рассчитывать и начислять зарплату сотруднику за любой срок, в том числе за день. При подключении интеграции Cash&IT заработанная за смену сумма появляется на личном балансе сотрудника. Чтобы получить средства, сотрудник должен скачать приложение Cash&IT и указать данные своей банковской карты. После этого можно будет сделать перевод в пару кликов.

Директор по развитию Yclients Михаил Орлов подчеркнул, что интеграция должна укрепить отношения между владельцем и командой. «В сфере услуг много внештатных сотрудников. При такой организации бизнеса крайне важно поддерживать лояльность команды. Один из способов — мгновенная автоматизация выплат. Деньги за оказанные услуги поступают прямо на банковский счет сотрудника, что упрощает управление финансами и повышает удовлетворенность работой. Кроме того, это решение снижает нагрузку для владельцев компаний и позволяет им сосредоточиться на более приоритетных задачах», — сказал Орлов.

Интеграция удобна и для сотрудников, которые имеют несколько работодателей.

«Они сами решают, какую сумму выводить и как часто: хоть ежедневно, хоть еженедельно, хоть после каждого заказа. Это делает компанию более привлекательной на рынке труда, так как люди предпочитают работать там, где могут быстро получать заработанные деньги. К тому же мы не зависим от конкретной кредитной организации и предлагаем возможность использовать счета в разных банках», — сказал Рустам Юськаев, СЕО Cash&IT.

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