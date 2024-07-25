CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Искусственный интеллект axenix
|

ITFB Group представила решение по автоматизации подбора ИТ-специалистов с помощью роботов и нейросетей

ИТ-компания ITFB Group заключила меморандум о взаимопонимании с ИТ-интегратором Hawsabah — компанией из Саудовской Аравии, которая имеет опыт создания и установки инфраструктурных решений для всех видов бизнеса, от малых и средних предприятий до крупных корпораций. ITFB Group собирается поставлять свои разработки — модель автоматизации подбора найма ИТ-специалистов с помощью роботов и нейросетей, IDP-систему ITFB EasyDoc, платформу интеллектуального управления контентом и цифровизации бизнес-процессов (ЕСМ/CSP/BPM) СИМФОНИЯ, а также собственную экспертизу по разработке сложных ИТ-решений.

Одной из основных проблем найма в ИТ-сфере является длительный процесс поиска квалифицированных кандидатов. Для того чтобы найти подходящего специалиста, требуется провести несколько этапов собеседований, после чего сам кандидат может еще некоторое время рассматривать предложение. Кроме того, быстрые изменения в ИТ-отрасли и разнообразие используемых технологий усложняют процесс поиска специалистов, которые бы полностью соответствовали требованиям по грейду и стеку технологий. Сократить время на подбор и найм персонала, сделать их более качественными помогает автоматизация HR-процессов с помощью ИИ-технологий и RPA.

«Сотрудничество ITFB Group и ИТ-интегратора Hawsabah откроет новые возможности для распространения наших решений на международном рынке. Для улучшения качества найма и сокращения времени на поиск квалицированных кадров мы применяем data-driven подход, при котором данные и аналитика используются для принятия решений на каждом из этапов собеседования, а также максимально автоматизируются рутинные процессы. Эту модель мы создали для того, чтобы улучшить показатели подбора, найма и вывода на проект ИТ-специалистов. Однако ее можно адаптировать под нужды любого бизнеса, — сказал Вадим Казанцев, исполнительный директор ITFB Group.

С помощью нейросетей можно автоматизировать и другие процессы, например, контроль работы технических специалистов, которые проводят собеседования. LLM-модель расшифровывает интервью, оценивает работу интервьюера на соответствие регламенту и дает свою оценку. Таким же образом удалось решить проблему обратной связи от клиента при подборе специалистов на аутстаффинговые проекты.

В целом, внедрение data-driven подхода и автоматизация найма позволили увеличить показатели по успешному закрытию вакансий в аутстафф-проектах в несколько раз. Эту модель можно внедрить и использовать в любой компании.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Больше 20 в одни руки не давать. Число SIM-карт на один паспорт в России жестко ограничат. Законопроект уже готов

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

В России суд простил компанию, из-за западных санкций сорвавшую поставку электроники в УФСИН

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

В план проверок Счетной палаты вошли пути продаж российского ПО

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как сделать умной систему полива для сада и огорода

Умные гаджеты для присмотра за детьми: выбор ZOOM

Как шум от гаджетов разрушает психику

Показать еще

Наука

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам

Галактические кольца всевластия: астрономы обнаружили массивные магнитные тороиды в гало Млечного Пути — они влияют на всю Вселенную

Ликбез RnD.CNews: почему буровики в космосе будут самой высокооплачиваемой профессией
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024