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Интеграция Arenadata Catalog и Blitz Identity Provider: новые возможности надежной идентификации пользователей

Компании DataCatalog и Identity Blitz объявляют об успешном завершении испытаний совместимости программных продуктов Arenadata Catalog и Blitz Identity Provider. Тестирования подтвердили возможность интеграции двух решений, открывая новые перспективы для пользователей обеих платформ. Об этом CNews сообщили представители Identity Blitz.

Arenadata Catalog – это программный продукт, предназначенный для организаций, желающих внедрить практики Data Governance. Он позволяет в едином интерфейсе решать задачи по управлению информационными активами компании и ведению корпоративного бизнес-глоссария, что упрощает соблюдение требований к безопасности и регуляторным стандартам.

Интеграция Arenadata Catalog с сервером аутентификации Blitz Identity Provider, который является решением класса IAM, SSO и MFA, была проверена в рамках совместных испытаний, проведенных на специально развернутом стенде. По результатам тестирования подготовлена пользовательская документация, описывающая интеграцию решений.

Интеграция решений позволит пользователям Arenadata Catalog использовать надежную идентификацию и аутентификацию. Совместная работа продуктов обеспечит пользователей передовыми функциями безопасности для защиты данных и управления доступом, что особенно важно в условиях повышенных требований к информационной безопасности.

«В течение долгого времени в ландшафте организаций для решения задач по идентификации и аутентификации пользователей использовались программные продукты зарубежных вендоров. Теперь заказчики могут снизить риски использования зарубежного ПО, опираясь на технологическое партнерство отечественных разработчиков. Интеграция нашего продукта с Blitz Identity Provider позволит дать заказчикам гарантию, что их информационная система будет соответствовать высоким нормам безопасности», – сказал Иван Новоселов, генеральный директор DataCatalog.

«Интеграция наших продуктов обеспечивает надежную защиту данных и упрощает управление доступом, что в конечном итоге повышает эффективность и безопасность бизнес-процессов для наших клиентов», – сказал Михаил Ванин, генеральный директор компании Identity Blitz.

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