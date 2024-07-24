SimpleOne расширяет возможности ESM-платформы для создания и управления бизнес-приложениями

Компания SimpleOne, российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов, выпустила обновление для своей одноименной платформы. Новая версия 1.22.3 расширяет набор инструментов для управления корпоративными сервисами (ESM) и вносит улучшения в технологическую базу платформы.

Одним из важных нововведений стало расширение ESM-инструментария платформы, который доступен для использования во всех бизнес-приложениях на базе SimpleOne. В частности, добавлены новые компоненты: «Портфель продуктов», «Реестр потребностей», «Справочник закупок», «Бюджеты», «Затраты компании», «Центры финансовой ответственности».

Эти инструменты позволяют формировать потребности, управлять бюджетом и закупками, а также фиксировать фактические затраты по центрам финансовой ответственности.

Особого внимания заслуживает портфель продуктов, предназначенный для хранения информации о продуктах компании в случае применения продуктового подхода. Записи продуктов содержат информацию о ресурсах, конфигурацией которых является продукт: сотрудниках, технологиях, партнерах и поставщиках. Продукт рассматривается как конфигурация ресурсов организации, потенциально несущая ценность для потребителя и далее может быть представлена в виде услуг, которые оказывает организация

Значительные улучшения коснулись скорости работы с пользовательским интерфейсом: реализована возможность настройки табулирования на формах, что обеспечивает удобное перемещение между элементами с помощью клавиатуры. Эта функциональность особенно полезна при массовой обработке задач, когда эргономика работы с формой является определяющим фактором производительности специалистов; оптимизирована работа виджетов «Каталога услуг» на портале; повышена гибкость настройки прав доступа для динамических узлов портала, что позволяет точнее управлять отображением информации для различных групп пользователей; улучшена эргономика интерфейса: появилась возможность фиксации верхней панели портала; расширены возможности кастомизации порталов и виджетов благодаря добавлению новых атрибутов в портальные теги.

Важным техническим улучшением стала изоляция контекста исполнения клиентских форм. Теперь скрипты как обычной формы, так и rem-формы, работают независимо друг от друга, в случае, если на одной странице имеется несколько таких объектов. Это устраняет неоднозначность использования платформенных механизмов и повышает стабильность работы системы.

«В этом обновлении мы сфокусировались на трех аспектах. Во-первых, мы значительно улучшили стабильность и прозрачность работы платформы. Теперь разные формы на одной странице работают независимо, а “Каталог услуг” стал еще удобнее для пользователей. Во-вторых, мы уделили особое внимание пользовательскому опыту, добавив гибкую настройку навигации с клавиатуры. Это существенно ускорит работу наших клиентов с формами. Также мы расширили возможности платформы для управления продуктами и финансами. Все эти улучшения, вместе с исправлением ряда уязвимостей, позволят нашим клиентам и партнерам создавать еще более эффективные решения на базе SimpleOne», — отметил Илья Радченко, директор по платформенным продуктам SimpleOne.